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    • Ekonomi
    • 19.04.2022 12:27
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    • 19.04.2022 12:27
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    Ve netleşti! Milyonlara 625, 750, 850, 875, 1.050, 1.300 ve 2.100 lira ödeniyor!

    Yeni seneyle birlikte şimdilik promosyon almamış olanlar amacıyla fırsatlar devam edecek. Emeklilere promosyon ödemeleri yapan bankalar, bu ödemeleri emeklilerin birtakım koşulları yerine getirmesi durumunda yapmaktadır. Ücretini bir bankadan alma sözü veren emeklilere, o banka doğrultusundan promosyon ödemesi yapılmaktadır. Fakat bu ödeme amacıyla birtakım koşullar yerine getirilir. Emekli promosyonu, SGK ile bankalar arasında imzalanmış olan maaş ödemesi protokolü sonunda tasarlanmış olan bir kampanyadır.

    takvim.com.tr
    Ve netleşti! Milyonlara 625, 750, 850, 875, 1.050, 1.300 ve 2.100 lira ödeniyor!

    Ülkemizde emekli olmuş her birey bu promosyon haklarına sahiptir. Emekli vatandaşlar bankalara başvurmaları durumunda promosyon ile ilgili daha çeşitli veriler alabilmektedir. Bu durumdan SGK emeklisi, Bağkur emeklisi ve Emekli Sandığı emeklisi vatandaşlar yararlanabilmektedir. Yeni yılla eş güdümlü bankaların sunmuş olduğu promosyon ödeme ücretleri merak ediliyor.

    Her senenin başında gündeme ve kişilerin gereksinimlerine göre güncel kampanyalar geliştirmeye başlayan kamu bankaları ve özel bankalar, alakalı kampanyalar aracılığı ile müşterilerine kaliteli ve avantajlı hizmetler sunmayı planlarlarken, kendi müşteri adetlerini da arttırmayı hedeflemektedirler. Bu kapsamda derli toplu maaş almaları yardımıyla bankaların en gözde müşteri profillerinden birine sahip olan emekliler amacıyla yeni bir kampanya geliştirdiğini duyuran kamu bankaları, alakalı yeni kampanyalarının ayrıntılarını paylaştılar.

    Emekli Promosyonu

    Emekli promosyonu, SGK ile bankalar arasında imzalanmış olan maaş ödemesi protokolü sonunda tasarlanmış olan bir kampanyadır. Bu kampanyadan, bankaların sahip olunan müşterileri değil, yeni müşterileri yararlanabilmektedir. Kampanya sonunda taahhüt edilen promosyon ödemesi tutarları, alınan emekli maaşı tutarlarına göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda devlet garantisi ile ödeme alabilmek isteyen vatandaşlar, kamu bankalarının promosyon kampanyalarını araştırmaktadırlar.

        Emekli Promosyonu Kaç Para?

        Yeni senenin gelmesi ile eş güdümlü güncel promosyon kampanyalarının ayrıntılarını paylaşmış olan kamu bankaları, ortak bir karar ile aynı tutarlarda promosyon ödemesi yapacaklarını duyurdular. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası'nın yeni emekli müşterileri amacıyla geliştirmiş bulunduğu promosyon kampanyası sonunda müşterilere ödenecek olan promosyon tutarları şu şekilde belirlendi:

        · 0- 1.500 TL (1.500 TL dahil değil) aralığında emekli maaşı alanlara: 500 TL

        · 1.500- 2.500 TL (2.500 TL dahil değil) aralığında emekli maaşı alanlara: 625 TL

        · 2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 750 TL

        Diğer Bankalar Kaç Para Veriyor?

        👉İNG Bank'ın emekli promosyon ödemesi tutarı ise 2.500 TL olarak güncellendi.

        👉Şekerbank maaşı 2.500 TL üzeri olanlara 2.000 TL'ye tek seferlik promosyon veriyor

        👉QNB Finansbank müşterilerine 2600 TL ödeme gerçekletireceğini açıkladı

        👉İş Bankası emekli maaş müşterisi olacak yeni başvurular amacıyla en az bir maaş tutarında 2.500 TL olarak açıklandı.

        👉Yapı Kredi Bankası emekli maaş müşterisi olmak isteyenlere sunmuş olduğu tekliflerle ile 2750 TL olarak açıklandı.

        👉Garanti BBVA'yı tercih edecekler iamacıyla ise promosyon ödeme tutarları 1850 TL, 2400 TL ve 2750 TL olarak açıklandı.

        👉SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşıyanlar ise tek seferde 2.750 TL'ye kadar olarak açıklandı.
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        Haberler Ekonomi Ve netleşti! Milyonlara 625, 750, 850, 875, 1.050, 1.300 ve 2.100 lira ödeniyor!
            SON DAKİKA