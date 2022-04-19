Ve netleşti! Milyonlara 625, 750, 850, 875, 1.050, 1.300 ve 2.100 lira ödeniyor!

Ülkemizde emekli olmuş her birey bu promosyon haklarına sahiptir. Emekli vatandaşlar bankalara başvurmaları durumunda promosyon ile ilgili daha çeşitli veriler alabilmektedir. Bu durumdan SGK emeklisi, Bağkur emeklisi ve Emekli Sandığı emeklisi vatandaşlar yararlanabilmektedir. Yeni yılla eş güdümlü bankaların sunmuş olduğu promosyon ödeme ücretleri merak ediliyor.
Her senenin başında gündeme ve kişilerin gereksinimlerine göre güncel kampanyalar geliştirmeye başlayan kamu bankaları ve özel bankalar, alakalı kampanyalar aracılığı ile müşterilerine kaliteli ve avantajlı hizmetler sunmayı planlarlarken, kendi müşteri adetlerini da arttırmayı hedeflemektedirler. Bu kapsamda derli toplu maaş almaları yardımıyla bankaların en gözde müşteri profillerinden birine sahip olan emekliler amacıyla yeni bir kampanya geliştirdiğini duyuran kamu bankaları, alakalı yeni kampanyalarının ayrıntılarını paylaştılar.
Emekli Promosyonu
Emekli promosyonu, SGK ile bankalar arasında imzalanmış olan maaş ödemesi protokolü sonunda tasarlanmış olan bir kampanyadır. Bu kampanyadan, bankaların sahip olunan müşterileri değil, yeni müşterileri yararlanabilmektedir. Kampanya sonunda taahhüt edilen promosyon ödemesi tutarları, alınan emekli maaşı tutarlarına göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda devlet garantisi ile ödeme alabilmek isteyen vatandaşlar, kamu bankalarının promosyon kampanyalarını araştırmaktadırlar.