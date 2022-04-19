ÖTV kararı ile hangi marka telefonlara indirim gelecek? Cep telefonu ÖTV indirimi ile fiyatlar düşecek mi? Ucuz telefonlara kademeli indirim nasıl uygulanacak?

Cep telefonu ÖTV matrahı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karara göre, özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, "ÖTV kararı ile hangi marka telefonlara indirim gelecek? Cep telefonu ÖTV indirimi ile fiyatlar düşecek mi? Ucuz telefonlara kademeli indirim mi geldi?
CEP TELEFONU ÖTV MATRAHI DÜZENLEMESİ NEDİR?
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan düzenlemede, yüzde 25'lik en alt dilime giren cep telefonları için matrah yükseltildi. Yeni düzenleme ile alt ÖTV dilimine giren telefonların fiyatlarına da indirim gelmiş oldu.
CEP TELEFONU FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı kararına göre özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Özel tüketim vergisi matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda yüzde 50 oldu.