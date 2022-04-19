ÖTV kararı ile hangi marka telefonlara indirim gelecek? Cep telefonu ÖTV indirimi ile fiyatlar düşecek mi? Ucuz telefonlara kademeli indirim nasıl uygulanacak?





CEP TELEFONU FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı kararına göre özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Özel tüketim vergisi matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda yüzde 50 oldu.