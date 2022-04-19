Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa korkmayın! 10.000 ve 50.000 TL veriliyor! Borçlar mefta oluyor son fırsat!

Bankalara borcu çoğalan çok sayıda vatandaş, faiz oranları sonrasında borçlarını kapamak amacıyla yeni kredilere başvurmaya başladı. Bütün borçlarını tek bir adreste birleştirerek tekrardan yapılandırılan borçlarınızı basitçe ödemeye başlayabilirsiniz. İşte en makul borç kapatma kredisi…
ING Bank Borç Transferi
ING Bank'ın en avantajlı kredi seçenekleri arasında yer alan borç kapatma kredisi kapsamında, %1,59'ten başlayan güncel faiz oranları uygulanacaktır. Borçları arasında sıkışan ve ödemekte zorlanan vatandaşlar amacıyla verilebilecek kredi, değişik bankalardaki borçlarınızın tek bir adres üzerinden toplanarak daha basit ve makul ödeme koşulları ile kapatılmasını sağlamaktadır. Vade ve aylık taksit tutarlarını yapılandırarak ING Bank'ın cazip faiz oranlarıyla rahatlıkla borçlarınızı ödemeye başlayabilirsiniz.
3 - 36 ay arasında vade seçenekleri ile kullandırılacak ING borç kapatma kredisi, 3 ay erteleme avantajlarına da sahiptir. Turuncu Ekstra üstünlükleri yardımıyla nakit iade desteği ile 5.001 TL - 20.000 TL arasında kredi kullandırılmaktadır.