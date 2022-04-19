Gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, ATA altın ne kadar, kaç TL oldu? 💰19 NİSAN ALTIN FİYATLARI: Altın fırladı!

Gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, ATA altın ya da bilezik alacaklar dikkat! Altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Bugün altın satmak isteyenleri sevindireek gelişmeler yaşanıyor. Gram altn bir önceki kapanışını 931,18 TL'den yaparken 19 Nisan 2022 itibariyle alış fiyatını 934,28 TL'ye sabitledi. Yaptığı altın yorumları ile dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de gram altın fiyatının 1450 TL'ye kadar çıkacağını ifade etti. İşte güncel, CANLI altın fiyatları ve Memiş'in uzun vadede altın yorumu...
19 NİSAN 2022 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
934,28
934,49
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.515,00
1.534,00
YARIM ALTIN FİYATI
3.030,00
3.070,00
ATA ALTIN FİYATI
6.208,00
6.272,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
6.052,00
6.118,00
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.984,23
1.984,61
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
847,72
853,94
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yeni açıklaması ile de gündem oluşturdu. Memiş gram altın fiyatının 1450 TL'ye kadar çıkacağını ifade etti.