Engelli maaşı alan milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı öncesi maaşların hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. İhtiyaç sahiplerine ödenen engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi sorusu, pek çok hak sahibi tarafından merak ediliyor. Her ayın ilk günlerinde hesaplara yatırılan engelli maaşı için bayram öncesi hesaplara para yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Peki, Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi 2022? Engelli maaşı ne zaman yatacak? Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte detaylar
ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?
Engelli maaşının bayramdan önce verilip verilmeyeceği hususunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz bayram öncesi maaşlar hesaplara aktarılmıştı. Benzer bir kararının bu bayram da alınması bekleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nisan ayı içerisinde 1 milyar 488 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatıracaklarını açıkladı.
Bakan Yanık, Nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Nisan ayı içerisinde yaklaşık 835 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 653 milyon TL de engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Nisan ayında1 milyar 488 milyon TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.
Bakan Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının 9 Nisan tarihine kadar hesaplara yatırılacağının bilgisini verdi.
ENGELLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Bayram ikramiyesi alan gruplar arasında engelliler yer almıyor. Bu yıl engellilere bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak...