19 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı? E-Devlet veya SMS ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. 19 Nisan evde bakım parasının yatıp yatmadığını kontrol eden aileler, evde bakım maaşı yatan illeri araştırıyor. Şu ana kadar birçok ilde maaşların yatırıldığı öğrenildi. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik verilen evde bakım maaşlarından her ay binlerce kişi faydalanıyor.
NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Evde bakım maaşları 15 Nisan 2022 Cuma günü itibariyle farklı şehirlerdeki hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başladı. Ödemeler ay sonuna kadar farklı illerin de listeye girmesiyle devam edecek.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.