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    • Ekonomi
    • 19.04.2022 08:44
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    • 19.04.2022 08:44
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    19 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı? E-Devlet veya SMS ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

    Evde bakım maaşı hakkında aramalar hız kazandı. Evde bakım maaşı yatan iller listesi 19 Nisan 2022 günü de araştırılıyor. Evde bakım parası hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Evde bakım maaşları düzenli olarak her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılıyor. Bu maaşı alan vatandaşlar da evde bakım maaşının yatıp yatmadığını sorguluyor. E-Devlet veya Ziraat Bankası üzerinden de evde bakım maaşlarını sorgulamak mümkün. Peki, 19 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    19 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı? E-Devlet veya SMS ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

    Evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. 19 Nisan evde bakım parasının yatıp yatmadığını kontrol eden aileler, evde bakım maaşı yatan illeri araştırıyor. Şu ana kadar birçok ilde maaşların yatırıldığı öğrenildi. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik verilen evde bakım maaşlarından her ay binlerce kişi faydalanıyor.

    NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

    Evde bakım maaşları 15 Nisan 2022 Cuma günü itibariyle farklı şehirlerdeki hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başladı. Ödemeler ay sonuna kadar farklı illerin de listeye girmesiyle devam edecek.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.



        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2022

        Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Asgari ücrete bu yıl yüzde 50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi.

        Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.
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        Haberler Ekonomi 19 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı? E-Devlet veya SMS ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
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