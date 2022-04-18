Suwen halka arz sonuçları açıklandı mı? Suwen hisse borsada ne zaman işlem görecek? Borsa kodu...

Suwen halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi hakkında aramalar hız kazandı. Suwen payları için, 13 Nisan'da talep toplamıştı. Peki, Suwen halka arz sonuçları açıklandı mı? Suwen hisse borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilenler...