Nisan 2022 Mazot ve Gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı! T.C kimlik numarasının son hanesi 6-8 olanlar...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği ödemeleri sağlanıyor. Bakanlıktan sağlanan desteklerden biri olan Mazot ve Gübre desteğinden faydalanmak isteyenler Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama yapıyor. Peki 2022 Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot ve Gübre parası ne zaman ödenecek? İşte cevapları...