Evi, arabası, telefonu olan, hastanede işi olan herkesi ilgilendiren ödeme! 5800 TL’yle birlikte...

Tüm vatandaşları çok yakından ilgilendiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Birçok vatandaş uzun seneler boyu çalışmalarına devam ettikten sonra ev alabilmek amacıyla fırsatları değerlendirebiliyor. Ücretli olarak çalışma hayatına devam edenlerin çoğu alanı bu tür yatırımlarını genel olarak bankalardan kredi alarak elde edebiliyor. Özel sağlık sigortası hizmetlerinin senelik olarak ortalama prim tutarlarının 5 bin 800 TL olduğu belirlendi. Tamamlayıcı olarak yer alan sağlık sigortalarının senelik olarak prim tutarları ise yalnızca 1050 TL olarak açıklanıyor. Sağlık giderleri gelecekte meydana çıkması muhtemel olan daha yüksek tutarlardan kurtulmak amacıyla etkili olan yöntemlerden bir tanesi oluyor.