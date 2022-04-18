Evi, arabası, telefonu olan, hastanede işi olan herkesi ilgilendiren ödeme! 5800 TL’yle birlikte...

Tüm vatandaşları çok yakından ilgilendiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Birçok vatandaş uzun seneler boyu çalışmalarına devam ettikten sonra ev alabilmek amacıyla fırsatları değerlendirebiliyor. Ücretli olarak çalışma hayatına devam edenlerin çoğu alanı bu tür yatırımlarını genel olarak bankalardan kredi alarak elde edebiliyor. Özel sağlık sigortası hizmetlerinin senelik olarak ortalama prim tutarlarının 5 bin 800 TL olduğu belirlendi. Tamamlayıcı olarak yer alan sağlık sigortalarının senelik olarak prim tutarları ise yalnızca 1050 TL olarak açıklanıyor. Sağlık giderleri gelecekte meydana çıkması muhtemel olan daha yüksek tutarlardan kurtulmak amacıyla etkili olan yöntemlerden bir tanesi oluyor.
Sağlık sigortası primlerine zam! Yüzde 55 arttı!
Koronavirüs salgını döneminde sağlık sigortalarına olan ilgi arttı. Hürriyet'ten Noyan Doğan özel sağlık sigortasıyla alakalı detayları köşesine taşıdı. Doğan, "Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortasında şirketine göre değişmekle eş güdümlü 2022 senesinde ortalama fiyat yüzde 55 oranında arttı." ifadelerini kullandı.
Bunun dışında aslında, her sene özel sağlık sigortalarının primleri belirli bir oranda artıyor. Özel hastaneler de muayene, tetkik, tahlil fiyatlarını her sene artırıyor. Gerek enflasyon gerekse de dövizden kaynaklı maliyet artışları nedeniyle özel hastaneler, fiyat artışına gidince bu otomatik özel sağlık sigortalarına da yansıyor.