Binance yanlış veri türü hatası gündemde yer alıyor. Binance TR kullanıcıları 18 Nisan sabahında sitede işlem yaparken hata ile karşılaşmalarının ardından araştırmalarını hızlandırdılar. Peki, Binance yanlış veri türü hatası nedir? Binance veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı sorunu nasıl çözülür?
BİNANCE YANLIŞ VERİ TÜRÜ HATASI NEDİR?
Binance TR'de daha önce de yaşanan bu sorunu ardından kurum tarafından açıklama yapılmıştı. Güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişim sağlanamıyor.
Daha önce yapılan açıklama şu şekildeydi:
"Değerli Binance TR Kullanıcılarımız,