Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.04.2022 13:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.04.2022 13:24
    ABONE OL

    Binance yanlış veri türü hatası nedir? Binance veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı sorunu nasıl çözülür? Binance TR sistem hatası...

    Binance yanlış veri türü hatası hakkında araştırmalar son saatte yoğunluk kazandı. Kripto para borsası Binance kullanıcıları platformdan para çekme konusunda problem yaşamaya başladığını duyurdu. Sosyal medyanın gündemine gelen olayla ilgili resmi açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, Binance yanlış veri türü hatası nedir? Binance veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı sorunu nasıl çözülür? Binance TR sistem hatası...

    takvim.com.tr
    Binance yanlış veri türü hatası nedir?

    Binance yanlış veri türü hatası gündemde yer alıyor. Binance TR kullanıcıları 18 Nisan sabahında sitede işlem yaparken hata ile karşılaşmalarının ardından araştırmalarını hızlandırdılar. Peki, Binance yanlış veri türü hatası nedir? Binance veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı sorunu nasıl çözülür?

    BİNANCE YANLIŞ VERİ TÜRÜ HATASI NEDİR?

    Binance TR'de daha önce de yaşanan bu sorunu ardından kurum tarafından açıklama yapılmıştı. Güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişim sağlanamıyor.

    Daha önce yapılan açıklama şu şekildeydi:

    "Değerli Binance TR Kullanıcılarımız,

        Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına 29 Eylül 2021 Çarşamba günü sunucularımızda güncelleme çalışması yapılacaktır. Türkiye saati ile sabah 09.45 - 12.15 arasında gerçekleşecek olan güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişilemeyecektir.

        Yapılan güncelleme çalışması ile sizlere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor, sabrınız için teşekkür ediyoruz."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        6’lı masa birbirine girdi
        Haberler Ekonomi Binance yanlış veri türü hatası nedir? Binance veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı sorunu nasıl çözülür? Binance TR sistem hatası...
            SON DAKİKA