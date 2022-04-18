BİNANCE YANLIŞ VERİ TÜRÜ HATASI NEDİR?

Binance TR'de daha önce de yaşanan bu sorunu ardından kurum tarafından açıklama yapılmıştı. Güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişim sağlanamıyor.