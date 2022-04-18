Beklenen ödemeler hesaplara yattı! T.C. kimlik no sonu 2,4,6,8 olanların hesaplarına nakit para yatırıldı: Şimdi ATM’den çekin

Bakan Kirişci, tarımsal destek ödemeleriyle alakalı mühim bir duyuru yaparak sosyal medya hesabından bilgi paylaşımı yaptı. Bakan Kirişçi açıklamalarında 3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerin hesaplarına iletmeye başlayacaklarını belirtti. Hem de Bakan Kirişçi "Hayırlı ve bereketli olsun." temennisinde bulundu.
T.C. kimlik no sonu 2,4,6,8 olanların hesaplarına nakit para yatırıldı
Bu tutarın 3 milyar 267 milyon 722 bin 461 lirasının "alan bazlı ek girdi desteği" bulunduğu verisini veren Kirişci, ödemenin 313 milyon 860 bin 407 lirasının "mazot ve gübre desteği", 484 bin 685 lirasının da "hayvan gen kaynakları desteği" kapsamında yapılacağını kaydetti. Konu ile alakalı olarak Bakan Kirişçi alan bazlı ek girdi desteği ile mazot ve gübre desteğinin ödeme programına dair detayları da aktardı.
Bu noktada kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 olanlar ile vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olanlara dün saat 18.00'den itibaren ödemeleri yapılmaya başladı. Hem de kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanların hesaplarına 22 Nisan saat 18.00'den sonra destekleme ödemelerinin yatırılacağı ifade edildi.