Beklenen ödemeler hesaplara yattı! T.C. kimlik no sonu 2,4,6,8 olanların hesaplarına nakit para yatırıldı: Şimdi ATM’den çekin

Mazot ve Gübre desteği nasıl alınır?

Tarımsal destekleme kapsamında çiftçilere sağlanan mazot gübre desteğine müracaatta bulunmak için;

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olmak gerekiyor. ÇKS kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi alabilmek istediğinizi bildiren bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl ya da ilçe Müdürlükleri'ne teslim etmeniz gerekiyor. gerekiyor.

Yalnızca ÇKS' ye kayıtlı olan ve tarımsal desteklemelere müracaatta tespit edilen çiftçilere mazot ve gübre desteklemesi verilecektir. ÇKS' ye kayıtlı olan çiftçiler Mazot Gübre Desteği Başvurusunu e-devlet üzerinden yapabilirler. Geçerli e-devlet parolası ve TCKN ile giriş yapılarak, başvuruların bulunduğu kısımda Mazot Gübre Desteği Başvurusu ekranı üzerinden başvuruları gerçekleştirebilirler.