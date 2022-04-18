Bayram tatili için hazırlık yapanların ceplerini otobüs biletleri yaktı! İstanbul’dan Aydın’a otobüs ile 400 liraya geldi





HAVALI HAYAT ZEPLİN VE TEKNE BİR ARADA

İsviçreli Darnet şirketi, zeplin ve yatı birleştiren bir konsepti tanıttı. AirYacht adını taşıyan konsept, 52 metrelik lüks bir süper yat ve 200 metrelik keşif balonundan oluşuyor. AirYatch'ın alt bölümünde yer alan 12 misafir kapasiteli süperyat, asansör sistemiyle suya indirilebiliyor. Hem havada hem denizde seyahat imkanı sunan AirYatch ile dünyanın her yerini gezmek mümkün olabilecek. AirYatch'ın 2026 yılında denize açılıp uçabilmesi hedefleniyor.



KUR KORUMALI HESAP 756 MİLYARA ULAŞTI

TL'nin cazibesini artırmak, dolarizasyonu azaltmak için hayata geçirilen kur korumalı mevduat hesaplarının büyüklüğü 756 milyar liraya ulaştı. Kur korumalı hesap açan gerçek ve tüzel kişilerin sayısı 1 milyon 250 bini geçti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, bu hesaplara vergi avantajıyla 10.1 milyar lira alacaktan vazgeçildiğini söyledi.

Hazal ATEŞ



TEKİRDAĞ'DA EVLER TAVAN YAPTI

Pandemiyle birlikte İstanbulluların yöneldiği Tekirdağ'da konut satışları artarken, bu talep fiyatlara da yansıdı. Mart'ta en çok konut satışı gerçekleştirilen 8'inci il olan Tekirdağ'da konut fiyatları katlandı. Emlakçı Mehmet Gül, "Müşteriler arasında 500- 600 bin lira param var deyip 1 milyonluk ev alıp gidenler var. 1 milyon lira param var deyip 2 milyonluk ev alanlar var" dedi. Çiftlikönü'nde 400- 450 bin lira olan yerleri 600 bin liradan satmaya başladıklarını anlatan Gül, "Atatürk Mahallesi'ne geldiğimiz zaman 600 bin liradan başladığımız bölüm, şu an 1.2 milyon, 1.5 milyon, 2 milyona kadar satılmaya başlandı. Emekliler en çok sahil kesiminde yer bakıyor. Kumbağ, Altınova ve Barbaros, İstanbul'dan vatandaşların kaçıp geleceği en iyi yerler" ifadelerini kullandı.



LİSELERİN ÜRETİM GELİRİ % 225 ARTTI

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl mesleki eğitimde döner sermaye çerçevesinde üretimden 1.5 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu çerçevede 2022 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki gelirlerin toplamı, 2021 yılının ilk 3 ayına göre yüzde 225 artarak 333 milyon 490 bin liraya yükseldi.



LATİN AMERİKA'YA ÇIKARMA YAPTI

ŞiIi'deki savunma fuarı FIDAE'ye katılan CANiK, Latin Amerika pazarı için bir dizi iş birlikleri ve ihracat anlaşmaları imzaladı. SYS Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, "4 kıtada 68 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şili, Arjantin ve Brezilya başta olmak üzere Latin Amerika pazarı için FIDAE'de yer almak önemliydi" dedi.



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