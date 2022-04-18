5 litresi düştü Ayçiçek yağındaki beklenen indirim geldi kaç TL oldu? Litre litre gidiyor az önce yayınlandı! Metro market Ayçiçek yağı fiyatları!

Metro markette Ayçiçek yağları indirime girdi. Duyan vatandaşlar soluğu Metro marketlerinde aldı. Ramazan Ayı boyunca indirim devam edecek. Güzel haberin ardından Metro marketin kataloğu merak edildi. 5 litrelik Ayçiçek yağının indirime girdiği duyurulan kataloğda başka bir çok ürün de yer alıyor. Et ürünleri, pirinç, kola, muz, zeytin, peynir, pastırma ve elektronik ürünler de indirimden satılıyor. İşte Metro marketlerindeki büyük kampanyanın detayları...