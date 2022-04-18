Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.04.2022 16:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.04.2022 16:29
    ABONE OL

    5 litresi düştü Ayçiçek yağındaki beklenen indirim geldi kaç TL oldu? Litre litre gidiyor az önce yayınlandı! Metro market Ayçiçek yağı fiyatları!

    Beklenen oldu. Ayçiçek yağlarına indirim geldi. Milyonlarca kişi A101, BİM, ŞOK, Carrefoursa, Tarım Kredi ve Metro marketlerinin herhangi birinden Ayçiçek yağını indirimli almak için bekleyişteydi. Tarım Kredi marketleri geçtiğimiz günlerde indirimini duyurmuştu. Bu kez güzel haber Metro marketten geldi. 5 litrelik Ayçiçek yağı ucuzladı. Vatandaşlar yağı 5 litrelik alarak uzun süre kullanmak istiyor. Hal böyle olunca zincir marketlerdeki 5 litrelik yağlar yoğun ilgi görüyor. Metro market de indirimli ürünlerine 5 litrelik Ayçiçek yağını ekledi. İşte detaylar...

    Ayçiçek yağındaki beklenen indirim geldi kaç TL oldu?

    Metro markette Ayçiçek yağları indirime girdi. Duyan vatandaşlar soluğu Metro marketlerinde aldı. Ramazan Ayı boyunca indirim devam edecek. Güzel haberin ardından Metro marketin kataloğu merak edildi. 5 litrelik Ayçiçek yağının indirime girdiği duyurulan kataloğda başka bir çok ürün de yer alıyor. Et ürünleri, pirinç, kola, muz, zeytin, peynir, pastırma ve elektronik ürünler de indirimden satılıyor. İşte Metro marketlerindeki büyük kampanyanın detayları...

    METRO MARKETTEN BÜYÜK KAMPANYA

    Ramazan Ayı'na özel indirim uygulandı. 1 ay boyunca indirimden satılacak. O ürünler içerisinde özellikle Ayçiçek yağı dikkat çekti.

    Bir süredir zincira marketlerden indirim duyurusu bekleyen vatandaşlar Metro marketlerindeki indirimli Ayçiçek yağını görünce sevindi. Peki Metro markette Ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL oldu?

    5 litrelik Ayçiçek yağı güncel fiyatıyla 119,90 TL'ye satılıyor.

    İşte Metro marketlerdeki diğer indirimli ürünlerin listesi;
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İttifakın temeline dinamit koyan Uysal ile görüştü
    Haberler Ekonomi 5 litresi düştü Ayçiçek yağındaki beklenen indirim geldi kaç TL oldu? Litre litre gidiyor az önce yayınlandı! Metro market Ayçiçek yağı fiyatları!
        SON DAKİKA