5 litresi düştü Ayçiçek yağındaki beklenen indirim geldi kaç TL oldu? Litre litre gidiyor az önce yayınlandı! Metro market Ayçiçek yağı fiyatları!

Metro markette Ayçiçek yağları indirime girdi. Duyan vatandaşlar soluğu Metro marketlerinde aldı. Ramazan Ayı boyunca indirim devam edecek. Güzel haberin ardından Metro marketin kataloğu merak edildi. 5 litrelik Ayçiçek yağının indirime girdiği duyurulan kataloğda başka bir çok ürün de yer alıyor. Et ürünleri, pirinç, kola, muz, zeytin, peynir, pastırma ve elektronik ürünler de indirimden satılıyor. İşte Metro marketlerindeki büyük kampanyanın detayları...
METRO MARKETTEN BÜYÜK KAMPANYA
Ramazan Ayı'na özel indirim uygulandı. 1 ay boyunca indirimden satılacak. O ürünler içerisinde özellikle Ayçiçek yağı dikkat çekti.
Bir süredir zincira marketlerden indirim duyurusu bekleyen vatandaşlar Metro marketlerindeki indirimli Ayçiçek yağını görünce sevindi. Peki Metro markette Ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL oldu?
5 litrelik Ayçiçek yağı güncel fiyatıyla 119,90 TL'ye satılıyor.
İşte Metro marketlerdeki diğer indirimli ürünlerin listesi;