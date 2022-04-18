Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. Bayram ikramiyeleri geçen yıl 1.000 liradan 1.100 TL'ye çıkarılmıştı. Bu sene için yeni rakamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Peki, Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 SSK, Bağkur, dul, yetim bayram ikramiyeleri kaç para oldu? Yeni emekli olanlar ikramiye alacak mı? İşte merak edilenler!
*Kimler ikramiye ödemesini alabiliyor?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
*İkramiye için başvuru gerekiyor mu?
Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.
*Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?
Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.
*İkramiyelerden bir kesinti yapılabiliyor mu?
Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.