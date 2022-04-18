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    • Ekonomi
    • 18.04.2022 08:09
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    • 18.04.2022 08:09
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    💸2022 işsizlik maaşı ne kadar, kimler yararlanabilir? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru şartları 2022 nelerdir?

    Binlerce kişi gündemde işsizlik maaşı nasıl alınır sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Sigortalı işsizlere belli başlı şartları taşımaları durumunda işsiz kaldıkları zaman, belirli süre ve miktarda yapılan işsizlik ödeneği, bir diğer adıyla işsizlik maaşı yeni bir iş fırsatı yakalayana kadar vatandaşların ekonomik olarak nefes almalarını amaçlıyor. Peki 2022 işsizlik maaşı ne kadar, kimler yararlanabilir? İşsizlik maaşı başvuru şartları 2022 nelerdir? Hangi durumlarda işsizlik ödeneği kesiliyor? Konuya dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    💸2022 işsizlik maaşı ne kadar, kimler yararlanabilir? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru şartları 2022 nelerdir?

    İşsizlik maaşı nasıl alınır? 💸2022 işsizlik maaşı ne kadar, kimler yararlanabilir? İşsizlik maaşı müracaat şartları 2022 nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) doğrultusundan şartları karşılayan vatandaşlara işsiz kaldıkları vakit boyunca daha önceki sigortalılık vakti ve aldığı maaş tarafında işsizlik ödeneği sağlıyor ve detaylar binlerce birey doğrultusundan araştırılıyor. İşte bütün bilgiler...

    İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI 2022 NELERDİR?

    Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
    Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
    Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
    Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

    hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
    900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
    1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

    İŞSİZLİK MAAŞI 2022 NE KADAR?

    Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

        İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

        İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

        İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN KESİLDİĞİ DURUMLAR NELER?

        İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızınreddedenlerin,
        Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin,
        işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

        İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri "Emeklilik" gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
        İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermedenreddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.
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        Haberler Ekonomi 💸2022 işsizlik maaşı ne kadar, kimler yararlanabilir? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru şartları 2022 nelerdir?
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