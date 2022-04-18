💰18 NİSAN ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, ATA altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın uçuşa geçti kemerlerinizi bağlayın!

HER DÜŞÜŞÜ FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİN!

Memiş, "Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. 1 ay sonraki senaryoları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi net bir şekilde görebilirsiniz." diye konuştu.

ALIM FIRSATI

Fiyatların bir miktar daha geri çekilebileceğinin altını çizen İslam Memiş, "Fiyatlar çöktü, sert bir şekilde geriledi. Bir miktar daha bu gerileme devam edecektir. İlk kademeli alım yapacağınız gram altın seviyesi 880 lira. Ons altın 2 bin dolar seviyesini kırmışken 1880 dolara düşeceğini söylemek de her babayiğidin harcı değil. Gram altını kademeli alabilirim, bugün de olabilir 890'dan başlayarak alabilirim. 900 lira seviyesinin üzerinden almayın. Bugün kademeli alım yapan arkadaşlar bu olumlu rüzgârın geçici olacağını düşünmeli. Bu fiyatlar düşüş anlamında kalıcı olmayacaktır" dedi.