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    • Ekonomi
    • 17.04.2022 23:21
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    • 17.04.2022 23:21
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    KİMPUR (Kimteks) halka arz ne zaman? Kimteks hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Kimpur hisse eşit mi, oransal mı?

    Yoğun bir şekilde Kimteks halka arz ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor. KİMPUR'un halka arz için yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı açıklandı. Kimteks (Kimpur) halka arz ne zaman, borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Kimteks halka arzına ilişkin tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    KİMPUR Kimteks halka arz ne zaman? Kimpur hisse eşit mi, oransal mı?

    Yatırımcılar tarafından Kimteks (Kimpur) halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Kimteks borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Sorularının yanıtlarını sıklıkla sorguluyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuran ve başvurusu kabul edilen şirketler arasına katılan Kimteks (Kimpur) hakkında tüm bilgiler merak ediliyor. İşte ayrıntılar…

    KİMTEKS POLİÜRETAN HALKA ARZ NE ZAMAN, EŞİT Mİ ORANSAL MI, HANGİ BANKALAR?

    Talep toplama tarihleri henüz netleşmedi ancak talep toplama süresi 2 iş günüdür. Halka arz yöntemi oransal olacak.

    Halka Arz Edilecek Pay (nominal değerli): 33.000.000 + 4.950.000 Ek Satış

    Banka ve Aracı Kurumlar
    Konsorsiyum Eş Liderleri
    Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş.
    Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
    Konsorsiyum Üyeleri
    Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    Burgan Menkul Değerler A.Ş.
    Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
    Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

    Banka ve aracı kurum bilgisi taslak izahnameden alınmıştır. Onaylı izahnamenin yayınlanmasının ardından bu bilgi netleşecektir.

        KİMTEKS HALKA ARZ HİSSE KODU VE HİSSE FİYATI

        Hisse Fiyatı: 29 TL

        Halka Arz Yöntemi: Oransal Dağıtım

        Hisse Kodu: KMPUR

        KİMTEKS POLİÜRETAN HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Poliüretan'ın 37.950.000 adet payının pay başına 29,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

        KİMTEKS POLİÜRETAN HAKKINDA

        Kimpur (Kimteks Poliüretan) 1983 yılında suni deri, ayakkabı tabanı, kauçuk, yapıştırıcı ve boya gibi farklı sektörlere hammadde sağlamak amacı ile kurulmuş ve 1999 yılında 'Poliüretan Sistem Evi' yatırımı ile ayakkabı, otomotiv, mobilya, yapı ve inşaat sektörlerine yönelik poliüretan sistemlerinin üretim, satış ve dağıtımına başlamıştır.



        Kimpur 2015 yılı itibari ile bölünerek distribütörlük ve dağıtım iş kollarındaki faaliyetlerini Kimteks Kimya çatısında bırakıp, poliüretana odaklanmak üzere Kimteks Poliüretan San. Ve Tic. A.Ş olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
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        Haberler Ekonomi KİMPUR (Kimteks) halka arz ne zaman? Kimteks hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Kimpur hisse eşit mi, oransal mı?
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