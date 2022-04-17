KİMPUR (Kimteks) halka arz ne zaman? Kimteks hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Kimpur hisse eşit mi, oransal mı?

KİMTEKS POLİÜRETAN HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Poliüretan'ın 37.950.000 adet payının pay başına 29,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

KİMTEKS POLİÜRETAN HAKKINDA

Kimpur (Kimteks Poliüretan) 1983 yılında suni deri, ayakkabı tabanı, kauçuk, yapıştırıcı ve boya gibi farklı sektörlere hammadde sağlamak amacı ile kurulmuş ve 1999 yılında 'Poliüretan Sistem Evi' yatırımı ile ayakkabı, otomotiv, mobilya, yapı ve inşaat sektörlerine yönelik poliüretan sistemlerinin üretim, satış ve dağıtımına başlamıştır.