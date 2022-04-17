💰17 NİSAN ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, ATA altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın uçuşa geçti kemerlerinizi bağlayın!

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA!Haftanın altıncı gününde altın almak ya da satmak isteyenler Gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, ATA altın ve bilezik fiyatlarını araştırıyor. Peki altın düştü mü yükseldi mi? Bugün altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, ATA altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları...
17 NİSAN 2022 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
928,64
929,02
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.504,00
1.525,00
YARIM ALTIN FİYATI
3.008,00
3.051,00
ATA ALTIN FİYATI
6.113,93
6.266,28
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
6.006,00
6.079,00
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.974,31
1.975,12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
843,48
848,99
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yeni açıklaması ile de gündem oluşturdu. Memiş gram altın fiyatının 1450 TL'ye kadar çıkacağını ifade etti.