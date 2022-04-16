📣Ziraat Bankası EFT saat kaça kadar yapılır? 👉Ziraat Bankası EFT ücreti 2022! 🔎Ziraat Bankası EFT ve havale saatleri nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Hafta sonu ve akşam saatleri girmeden evvel para transferlerini yapmak isteyen bütün illerden vatandaşlar mevzuya dair bütün detayları öğrenmek istiyor. Ziraat Bankası'ndan değişik bir bankaya para gönderimi yapabilmek amacıyla saat ve ücret bilgi kapasitesi haberimizde yer alıyor.
ZİRAAT BANKASI EFT SAAT KAÇA KADAR YAPILIR?
Ziraat Bankası EFT saatleri 09:00 ve 16:00 arasındadır.
Geç EFT ise 16:00 ve 17:00 arasındadır.
Ziraat Bankası EFT Ücretleri
- Mobil EFT ücreti: 1.14 TL ve 29 TL
- Geç EFT ATM üzerinden: 3.45 TL ve 85 TL
- Geç Mobil EFT: 1.72 TL ve 43 TL