Ve netleşti! 5 yıl geçerli zam resmen onaylandı! Maaşlara 5 yıl boyunca 300 TL eklenecek: Bu ay başladı

Emniyet Güvenlik Genel Müdürlüğü doğrultusundan birtakım sosyal medya platformlarında yer alan 'Güvenlik mensuplarının banka maaş promosyon anlaşmaları' ile alakalı oluşturulan paylaşımlar ile alakalı da açıklama yapıldı. Yapılan duyurunun devamında Güvenlik Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında protokol imzalandığı ve bu sonuçla bütün personelin maaşlarına her ay 300 lira ek ödeme uygulanacağı paylaşıldı. Hem de oluşturulan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi.