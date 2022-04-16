Ve netleşti! 5 yıl geçerli zam resmen onaylandı! Maaşlara 5 yıl boyunca 300 TL eklenecek: Bu ay başladı

Emniyet Güvenlik Genel Müdürlüğü doğrultusundan birtakım sosyal medya platformlarında yer alan 'Güvenlik mensuplarının banka maaş promosyon anlaşmaları' ile alakalı oluşturulan paylaşımlar ile alakalı da açıklama yapıldı. Yapılan duyurunun devamında Güvenlik Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında protokol imzalandığı ve bu sonuçla bütün personelin maaşlarına her ay 300 lira ek ödeme uygulanacağı paylaşıldı. Hem de oluşturulan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi.
5 yıl geçerli zam resmen onaylandı!
"Genel Müdürlüğümüz ile Vakıfbank arasında 18 Mart 2022 tarihinde imzalanan yeni promosyon protokolüne göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve 81 il teşkilatında vazife yapan bütün personelin maaşlarına her ay 300 TL ek ödeme yansıtılacaktır.
Hem de bu miktar, 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında arttırılacak ve sözleşme 5 sene vakit ile geçerli olacaktır. Bu durum, Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından oluşturulan açıklama ile bütün teşkilata duyurulmuştur.