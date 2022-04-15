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    Memura-emekliye 3'lü kazanç: Aylıklar ve ek ödemeler artarken ikramiyeler de yolda

    Temmuz’da memurların maaşları, aile yardımları ve toplu sözleşme ikramiyeleri zamlanacak. Emeklilerin de aylıkları ve ek ödemeleri artarken, bayram ikramiyeleri yatırılacak. Yeni ödemelerin ipuçları geldi...

    Çığıl Ön Yener
    Memura-emekliye 3’lü kazanç

    Milyonlarca memur ve emekli şimdiden Temmuz kazançlarına kilitlendi.

    Memurlara, Temmuz'da, yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

    Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı, memurların alacağı farkı gösterecek.

        Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte her ay ödenen aile yardımları ile 3 ayda bir verilen toplu sözleşme ikramiyesi de yükselecek. Yeni ödemeler için ipucu da var.

        2 ÇOCUKLUYA BİN 33 TL
        Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan 6 aylık yüzde 34.62'lik TÜFE tahminine göre, Temmuz zammı yüzde 27.12 fark ile yüzde 34.12'yi bulabilecek.

        Bu durumda en düşük memur maaşı aile yardımı dahil 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya çıkacak.

            Aile yardımı eş için 535,17 liradan 717,77, 0-6 yaş arası çocuk için 117,72 liradan 157,88, 6 yaş üstü çocuk için de 58,86 liradan 78,94 liraya yükselirken; eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olan memurun parası 770 liradan bin 33 liraya ulaşacak.

            Toplu sözleşme ikramiyesi ise 498,90 liradan 669,12 liraya çıkacak.

            SSK'LIYA EN AZ 4432 TL
            Temmuz'da             SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılırken, memur emeklileri de memurlarla aynı zammı alacak. Ayrıca maaşlarla birlikte, yüzde 4-5 oranında verilen ek ödemelerin tutarları da artacak.
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                Haberler Ekonomi Memura-emekliye 3'lü kazanç: Aylıklar ve ek ödemeler artarken ikramiyeler de yolda
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