Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? EMEKLİ 2022 BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTTI MI? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Yılbaşında emekli maaşlarına yapılan zammın diğer pek çok alanda da yeni zamlar ile yetersiz kalması, özellikle bayram masraflarını nasıl karşılayacaklarını düşünen çok sayıda vatandaşın en azından bayram ikramiyelerine ciddi oranda bir zam yapılmasını istedikleri belirtiliyor. Konuya ilişkin çalışmalar ise henüz netlik kazanmış değil.

Vatandaşların beklentisi en az 2 bin liraya kadar artması yönünde olsa da henüz 2022 yılında emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı bilinmiyor.

MİLYONLARCA EMEKLİ BU HABERİ BEKLİYOR

İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:

👉FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.