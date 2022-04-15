Consus enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Consus borsada ne zaman işlem görecek? CONSE.HE Hisse yorumları...

Consus enerji 14 15 Nisan tarihleri arasında talep toplayacağını duyurmuştu. Bugün sona erecek olan talep toplama işlemlerinin ardından halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve borsada ne zaman işlem göreceği merak edildi. Peki, Consus enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Consus borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...
CONSUS ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Consus Enerji'nin halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır...
CONSUS ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN, FİYATI NE, EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Borsa İstanbul'da 14-15 Nisan'da Consus Enerji talep toplayacak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) son gerçekleştirdiği toplantıda halka açılma için onay alan Consus Enerji, nominal hisse başına 4.50 TL fiyatla 14-15 Nisan tarihlerinde borsada satış - sabit fiyatla talep toplama ve eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğünün yarısı kadar bir fon fiyat istikrarı işlemleri için ayrılırken, Consus Enerji'nin borsada işlem görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.