⛽BENZİNE MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! EPGİS akaryakıta zam var mı, gelecek mi? 1 litre mazot, benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...

⛽BENZİNE MOTORİNE ZAM SİNYALİ! Benzine ve motorine zam gelecek mi, ne zaman gelecek? 1 litre mazot, benzin kaç TL oldu? soruları gündeme geldi. Milyonlarca araç sürücüsü güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. İstanbul, Ankara başta olmak üzere 81 ildeki vatandaşlar benzin ve motorin ile ilgili son dakika duyuruları merak ediyor. Brent petrol bugün uluslararası piyasalarda 111 dolardan işlem görüyor. Dünya petrol piyasasına yön veren petroldeki yükseliş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.