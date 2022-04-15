⛽BENZİNE MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! EPGİS akaryakıta zam var mı, gelecek mi? 1 litre mazot, benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...

⛽BENZİNE MOTORİNE ZAM SİNYALİ! Benzine ve motorine zam gelecek mi, ne zaman gelecek? 1 litre mazot, benzin kaç TL oldu? soruları gündeme geldi. Milyonlarca araç sürücüsü güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. İstanbul, Ankara başta olmak üzere 81 ildeki vatandaşlar benzin ve motorin ile ilgili son dakika duyuruları merak ediyor. Brent petrol bugün uluslararası piyasalarda 111 dolardan işlem görüyor. Dünya petrol piyasasına yön veren petroldeki yükseliş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.
BRENT PETROL YÜKSELDİ
Çarşamba günü 109 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, Perşembe gününü 108,78 dolar seviyesinde tamamladı. 15 Nisan itibariyle de brent petrol uluslararası piyasalarda 111 dolardan işlem görmeye başladı.
SON DAKİKA BENZİNE MOTORİNE ZAM VAR MI, GELECEK Mİ?
Motorine 1,70 TL zam geleceği iddia edildi. Ancak resmi bir açıklama ise şuan için bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz. İşte güncel akaryakıt fiyatları...