530 bin sözleşmeliye kadro

Kamuda çalışan 530 bin sözleşmeli memurun kadro, ücret, tayin, görevde yükselme sorunu çözülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere kadro çalışmasında sona gelindiğini belirtirken, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu binlerce çalışanın yaşadığı mağduriyet de son bulacak. Kamuda 39 ayrı statü nedeniyle sosyal haklarda yaşanan eşitsizlik sona erecek, eş durumundan tayin, görevde yükselme, unvan değişikliği sınavlarına girme ve yıllık izinlere devir hakkı verilecek.

39 AYRI STATÜ VAR

Çalışma Bakanlığı koordinasyonunda 10 Mayıs'ta yapılacak 3600 ek gösterge toplantısında sözleşmeli personele yönelik çalışma da ortaya konulacak. Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerde sözleşmeli 39 ayrı statü bulunuyor. Yapılan çalışmayla sözleşmeli statüler sadeleştirilecek. Mevcut durumda evli öğretmen çiftten biri sözleşmeliyse eş durumundan tayin hakkı bulunmuyor. Sözleşmeli öğretmenin tayin talebi 3 yıl sonra kabul ediliyor. Memur-Sen sözleşmeli memurların sosyal haklarının normal memurlarla eşitlenmesini istiyor.

İMZA YETKİSİ

Sözleşmeli memurlar, 657 sayılı yasada "devlet işleri memur eliyle yürütülür" hükmü nedeniyle ne kadar tecrübeli olursa olsun, uzun yıllar görev yapsa da imza yetkisi kullanamıyor. Yapılacak düzenleme ile kadroya geçecek donanımlı, tecrübeli sözleşmeli memurların da imza yetkisi olacak. Sözleşmeliler görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına giremiyor, kariyer yapamıyor. Yapılacak düzenleme ile bütün bu engeller ortadan kalkacak, yıllık izinleri de bir sonraki yıla devredilebilecek. Sözleşmeli memurlara kadro, ek gösterge çalışmasının Mayıs'ta tamamlanarak Meclis'e gönderilmesi bekleniyor. Hazal ATEŞ