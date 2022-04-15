4. faz ödemeleri... 2022 pandemi destek ödemesi! Sosyal yardım parası yattı mı? E devlet pandemi yardım sonucu sorgulama!

Bilindiği üzere 1100 TL pandemi yardımı, koronavirüs zamanı işini kaybeden, gereksinim sahibi aileler amacıyla sağlanmaktaydı. 1100 TL pandemi yardımı süreci Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan takip edildi ve yardım paraları gereksinim sahiplerine PTT vasıtasıyla ulaştırıldı. Peki 1100 TL pandemi yardımı parası ödemeleri var mı? Pandemi saatinde kişilerin cebini bir nebze olsa rahatlatan ödemeler ile ilgili ilerleme olup olmadığı merak ediliyor. Peki pandemi 4. faz ödemeleri başladı mı?
4. FAZ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?
Pandemi 4. faz ödemelerinin yapılacağına dair açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
SOSYAL YARDIMLAŞMA PARASI ALMA ŞARTLARI
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden denetim edilecek. Değerlendirmeler hane bazlı yapılacak. Eğer aynı haneden aniden çok müracaat yapılırsa, tek müracaat olarak incelenecek.
Başvuru yapan vatandaşın hanesinde aşağıda belirti edilen kapsamlarda yer alan biri bulunuyorsa müracaat değerlendirilmeyecek:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verdiği 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,