4. faz ödemeleri... 2022 pandemi destek ödemesi! Sosyal yardım parası yattı mı? E devlet pandemi yardım sonucu sorgulama!

Bilindiği üzere 1100 TL pandemi yardımı, koronavirüs zamanı işini kaybeden, gereksinim sahibi aileler amacıyla sağlanmaktaydı. 1100 TL pandemi yardımı süreci Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan takip edildi ve yardım paraları gereksinim sahiplerine PTT vasıtasıyla ulaştırıldı. Peki 1100 TL pandemi yardımı parası ödemeleri var mı? Pandemi saatinde kişilerin cebini bir nebze olsa rahatlatan ödemeler ile ilgili ilerleme olup olmadığı merak ediliyor. Peki pandemi 4. faz ödemeleri başladı mı?