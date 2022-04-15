2022 SSK, Bağkur, dul, yetim bayram ikramiyeleri kaç para oldu? Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Yeni emekli olanlar ikramiye alacak mı?





*Ne zaman ödenecek?

Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. Ödemenin büyük ihtimalle 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 1-8 Temmuz'da ödeneceği tahmin ediliyor.

*Yeni emekliler de alabilecek mi?

İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

*Kaç lira ödeniyor?

Emekli ikramiyeleri yasanın çıktığı ilk yılda her bayram için 1000 TL olarak belirlenmişti. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler her yıl 2000 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Geçen yıl ikramiye 1.100 TL'ye çıkartıldı. Yine dul yetim maaşı alanlar hissi oranında (örneğin yüzde 75) ikramiye alacak. Bu yıl yeni bir rakam belirlenirse tüm ikramiyeler de artmış olacak.