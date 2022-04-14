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    • Ekonomi
    • 14.04.2022 16:02
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    • 14.04.2022 16:05
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    Suwen halka arz başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Suwen Tekstil borsada ne zaman işlem görecek? Suwen eşit mi, oransal mı?

    Suwen halka arz hakkında aramalar hız kazandı. Suwen halka arz işlemleri 13-14-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Yatırım yapmak isteyenler Kadın iç giyim pazarında hizmet veren Suwen şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.Hisselerin yüzde 41,1'i halka arz edilecek. Peki, Suwen halka arz başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Suwen Tekstil borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Suwen halka arz başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Suwen Tekstil borsada ne zaman işlem görecek? Suwen eşit mi, oransal mı?

    Suwen halka arz ve hisse fiyatları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Hisse almayı düşünen yatırımcılar, Suwen halka arz ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Şirketin halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunduğunu bildirmişti. Peki, Suwen halka arz başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Suwen Tekstil borsada ne zaman işlem görecek? Suwen eşit mi, oransal mı?

    SUWEN HALKA ARZ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Suwen halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmadı.

    SUWEN YÖNETİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

    Suwen Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bolluk konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Gerek Türkiye'de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam ederken çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı hedefliyoruz. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz sermayeyi ağırlıklı olarak mağaza yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz."

        SUWEN HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ BANKALARDAN YAPILACAK?

        Suwen halka arz işlemleri 13-14-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

        SUWEN HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Suwen halka arz borsada ne zaman işlem görecek sorusunun yanıtı henüz belli olmadı.

        SUWEN HALKA ARZ BİLGİLERİ

        Halka arzda Suwen'in mevcut ödenmiş sermayesini oluşturan 50.000.000 adet pay 6.000.000 adet sermaye artırımıyla toplam 56.000.000 adet paya yükselecek, 17.000.000 adet pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Halka açıklık oranı %41,1 olacak.

        Halka arz öncesi çoğunluk hisseye sahip olan Intilux S.a.r.l.'ın, halka arz sonrası Şirket'te %18,5 ile önemli bir oranda ortaklığı devam edecek.
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        Haberler Ekonomi Suwen halka arz başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Suwen Tekstil borsada ne zaman işlem görecek? Suwen eşit mi, oransal mı?
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