Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, euro, altın düştü mü, arttı mı? İşte tüm detaylar
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan tarihinde açıklanacak. Karar saat 14:00'de yayınlanacak. Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde.
SON TOPLANTIDA NE KARAR ALINMIŞTI?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.
TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.