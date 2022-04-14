Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, euro, altın düştü mü, arttı mı? İşte tüm detaylar