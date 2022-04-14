Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.04.2022 13:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2022 13:30
    ABONE OL

    Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, euro, altın düştü mü, arttı mı? Gözler oradaydı! 14 Nisan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, euro, altın düştü mü, arttı mı? İşte tüm detaylar

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, euro, altın düştü mü, arttı mı?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, euro, altın düştü mü, arttı mı? İşte tüm detaylar

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan tarihinde açıklanacak. Karar saat 14:00'de yayınlanacak. Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde.

    SON TOPLANTIDA NE KARAR ALINMIŞTI?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

    TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.



        TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 2 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.

        TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 40,47, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 26,43 seviyesinde oluştu. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 23,2, 2023 yıl sonu için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyor.

        Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Şubat ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 54,44 arttığını açıkladı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Havalimanına giden İETT arızalandı! Yolcular isyan etti
        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, euro, altın düştü mü, arttı mı? Gözler oradaydı! 14 Nisan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!
            SON DAKİKA