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    • Ekonomi
    • 14.04.2022 11:09
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    • 14.04.2022 11:17
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    Ardı ardına açıklama geldi! Çalışanlar emekliler bayram gelmeden bayram edecek! İstifa etseniz bile tazminat alırsınız

    Türkiye’de yüzbinlerce vatandaş emekli olmasına karşın düşük emekli maaşları nedeniyle çalışmaya emeklilikten sonra da devam ediyor. Çalışma hayatında çok sık gündeme gelen kıdem tazminatı problemleri amacıyla çözümler ise çok sayıda vatandaş doğrultusundan merak ediliyor. İşte emekli olanlara ikinci defa kıdem tazminatı almasının önünü açan o düzenleme

    takvim.com.tr
    Ardı ardına açıklama geldi! İstifa etseniz bile tazminat alırsınız

    Emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek mecburiyetinde kalan milyonlarca vatandaş ikinci defa kıdem tazminatı hakkından yararlanıp yararlanmayacağını merak etmeye başladı. İlgili SGK mevzuatlarına ve düzenlemelere göre, rastgele bir işyerinde sigortalı olarak çalışan vatandaşlar emeklilik şartlarını taşıdıkları andan itibaren kıdem tazminatı müracaat yaparak emekli olabilir. Öte yandan 1 sene süre ile bir işyerinde çalışan ve tazminat kapsamında yer alan nedenlere göre işten ayrılanlar en az 1 sene olmak kaydıyla kıdem tazminatı talep edebilmektedir.

    Başka işlerde çalışan sigortalının azami 1 senelik zamanı doldurması durumunda kıdem tazminatından yararlanması mümkündür. Fakat emekli olanlar amacıyla değişik bir program mevcut. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden vatandaşlar, kıdem sıfırlandığı amacıyla tekrardan aynı süreleri beklemek zorundadır. Fakat emekli aylığı kesilmeden sigortasız olarak çalışmaya devam eden vatandaşlar bu haktan yararlanamaz. Emeklilik ardından sigorta işlemlerinin yapılması durumunda aylıktan feragat edilerek çalışmaya devam edenler, söz hususu zamanın dolmasıyla kıdeme göre tazminat alabilir.

    Emeklilik Sonrası Çalışana İkinci Kez Kıdem Tazminatı

    Emeklilik ardından çalışmaya devam eden şahıslar amacıyla ikinci defa kıdem tazminatı alma hakkı tanınmıştır. Fakat bunun amacıyla gene SGK içeriğinde 1 senelik sigortalılık zamanınin bir işyeri amacıyla tamamlanması gerekmektedir. İlgili yasa ve yönetmeliklerde tespit edilen şartları taşıyan bütün kişilerin emekli olduktan sonra ikinci kez kıdem tazminatı alması olası duruma getirilmiştir.

    Kıdem tazminatı hesaplama işlemleri amacıyla çalışma süreleri baz alındığı amacıyla çalışan emeklinin hizmet zamanı ve sigortalılık koşullarını da karşılaması bu hakkın elde edilmesinde olabildiğince önemlidir.

        Emekli Çalışan Kıdem Tazminatı Hesaplama

        Emekli çalışanların kıdem tazminatı hesaplamalarında detaylı değişiklik görülebilir. 1 sene vakit şartını gerçekleştiren birey işten çıkarılırsa, kıdem ve ihbar tazminatı müracaatı yapması mümkündür. Brüt maaş üzerinden hesaplanan bu tazminatlar, emeklilik evveli ve ardından amacıyla değişiklik göstermektedir. 25 sene bir işyerinde çalışan birey amacıyla söz konusu süreye göre hesaplama yapılır. Fakat emeklilik ardından çalışmaya devam eden birey 25 seneden ileri başka her bir sene amacıyla ayrı tazminat alacaktır.

        Emekli olduktan sonra aynı işyerinde emeklilik ardından 2 sene daha çalışması durumunda kıdem tazminatı 2 sene üzerinden hesaplanır. Bir emeklinin kıdem tazminatından yararlanması amacıyla SGK bildirimlerinin de yapılmış olması gerekir. Emeklilik ardından sigortalılık programları kapsamında sosyal hakların işletilmesi emekli olduktan sonra da mümkündür.
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        Haberler Ekonomi Ardı ardına açıklama geldi! Çalışanlar emekliler bayram gelmeden bayram edecek! İstifa etseniz bile tazminat alırsınız
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