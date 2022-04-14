2022 Temettü ödemeleri ne zaman? Nisan ayı temettü ödemesi verecek hisseler hangileri? Hangi şirket kaç TL ödeyecek? Enerjisa, Türk Telekom...

Erdemir'in ardından en fazla nakit kâr dağıtımı yapan şirket, İskenderun Demir ve Çelik AŞ oldu. Hisselerinin yüzde 94,87'si Erdemir'e ait olan şirket, hisse başına net 2,7 lira temettü ile toplamda 8 milyar 700 milyon liralık brüt karını ortaklarıyla paylaştı.

Böylece bu yıl en fazla nakit temettü dağıtacağını duyuran iki şirketin de OYAK Grubu çatısı altında işlem görmesi dikkati çekti.

Ford Otosan, geçen ay itibarıyla ortaklarına hisse başına net 11,7 lira ile toplamda brüt bazda 4 milyar 561,8 milyon lira nakit temettü dağıttı.

Enka İnşaat 3 milyar 920 milyon liralık, Tofaş 3 milyar 200 milyon liralık, Koç Holding 2 milyar 333,8 milyon liralık brüt bazda nakit temettü vereceğini duyurdu. Söz konusu şirketlerin hisse başına açıkladığı net temettü miktarları ise sırasıyla 0,70 lira, 6,40 lira ve 0,902 lira düzeyinde gerçekleşti.