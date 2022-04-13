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    • Ekonomi
    • 13.04.2022 09:52
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    • 13.04.2022 09:56
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    🔔Suwen halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? 🔉Suwen borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar?

    Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında Suwen halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı soruları yer alıyor. Özellikle yatırımcılar halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan firmaları yakından takip ediyor ve haklarında bilgi edinmek istiyor. Peki ünlü iç, ev, plaj ve çorap giyim markası Suwen borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    🔔Suwen halka arz ne zaman?

    🔔Suwen halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? 🔉Suwen borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Halka arz firmaları arası yer alan ve başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) tarafından onaylanan Suwen şirketi hakkında hem de halka arzı ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    SUWEN HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Halka arz öncesi çoğunluk hisseye sahip olan Intilux S.a.r.l.'ın, halka arz sonrası Şirket'te %18,5 ile önemli bir oranda ortaklığı devam edecek. Suwen payları için 18,5 TL sabit fiyattan 13-14-15 Nisan 2022 tarihlerinde talep toplanacak.

    "Suwen olarak, Türkiye'den özgün, kendine güvenen Türk kadınını temsil eden bir marka çıkartmayı hedefliyoruz. Gerek Türkiye'de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam ederken çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı hedefliyoruz. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz sermayeyi ağırlıklı olarak mağaza yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz."

    Suwen'in Satış ve Pazarlamasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Dilek şunları söyledi:

        SUWEN HAKKINDA

        Türkiye kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap (KİEP) sektöründe faaliyet gösteren Suwen, geçtiğimiz yıllarda mağaza sayısını, toplam satış alanını, net satış gelirlerini ve karlılığını hızla büyüttü.

        Yurtiçi mağaza sayısı 2017 yıl sonunda 50'den %28,9 yıllık ortalama bileşik büyüme oranı ile artış göstererek, 2,8 katına çıkardı ve 2021 yıl sonunda 138'e ulaştı. Bu sayıyı 2022 Mart ayı itibari ile 39 şehirde 142'ye taşıdı.

        Toplam satış alanı 2017 yıl sonunda 3.621 m²'den 4 yılda %43,1 yıllık ortalama bileşik büyüme oranı ile artış göstererek, 4,2 katına çıkardı ve 2021 yıl sonunda 15.165 m²'ye ulaştı.

        Net satış gelirleri 2017 yılında 42,8 milyon TL seviyesinden 2021 yılında 359,9 milyon TL seviyesine yükselirken aynı dönemde net satış gelirlerindeki yıllık ortalama bileşik büyüme oranı %70,3 oldu.

        Kârlılık bakımından şirket 2021 yılında %31,8 FAVÖK marjıyla 114,3 milyon TL FAVÖK seviyesine ulaştı. Bu tutar 2020 yılında 43,6 milyon TL oldu.

        Yurt dışında Irak, Kıbrıs, Filistin, İsrail ve Azerbaycan'da bulunan toptan satış kanalı üzerinden ürünlerinin satışını gerçekleştiren Suwen, Romanya'da kendisine ait şirket üzerinden 3 farklı noktada kira sözleşmesi imzaladı, mağazalardan 2 tanesi açıldı. Suwen orta ve uzun vadede Romanya başta olmak üzere yurtdışı pazarlarda büyümeyi hedefliyor.
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        Haberler Ekonomi 🔔Suwen halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? 🔉Suwen borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar?
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