SGK’dan emekli olanlar dikkat! İşte 2022 yılı Temmuz’dan itibaren alacağınız maaş

Temmuz ayında emekli ve çalışanların 2022 senesinin ikinci 6 ayı amacıyla yeni kazanımlar elde etmesi bekleniyor. Genellikle son dönemde yaşanan ekonomik hatalar nedeniyle yapılacak maaş iyileştirmeleri ve ek ödemeler ile kişilerin cebinin rahatlatılması hedefleniyor. Milyonlarca vatandaşın gündeminde Nisan ayı itibariyle bayram ikramiyeleri ilk sırada yer alırken, Temmuz ayında ise ek zamlara dair detaylar merak edilmeye başladı. Milyonlarca çalışan ve emekli amacıyla Temmuz aylarının tam bir kazanç ayı olması beklendiği aktarıldı.
Emeklilerin alacakları zam miktarları amacıyla ilk üç aylık rakam da meydana çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon seviyesi yüzde 22.81 olarak belirlendi. Bu miktar SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını ifade ediyor.
Bu seviyesin üstüne üç aylık enflasyon daha eklenince net rakam 3 Temmuz'da belirlenecek.
Böylece SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık enflasyon seviyesi kadar artış alırken memur ve memur emeklileri yüzde 7 seviyesindeki toplu sözleşme artışına ayrıca 7.5 puanı aşan miktarda enflasyon farkı alacak. oluşturulan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 seviyesinde çıkması bekleniyor.