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    • Ekonomi
    • 13.04.2022 14:12
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    • 13.04.2022 14:12
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    SGK'dan emekli olanlar dikkat! İşte 2022 yılı Temmuz'dan itibaren alacağınız maaş

    Bir yandan emekliye bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı araştırılırken, başka yanan emekli maaş zammı ve ikramiye artışlarına dair merak edilenler gün yüzüne çıktı. Emeklilerin yanı sıra çalışan milyonlarca bireyi de ilgilendiren yeni düzenlemeler kapsamında mühim adımlar atılmaya devam ediyor. Memur ve emekliler amacıyla ek zam, ''refah payı'' ile ilgili yeni gelişmelerin yaşanmasının sonrasında beklentiler de bir hayli yükselmiş halda. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ve refah payı ile ilgili son hal ne?

    takvim.com.tr
    SGK’dan emekli olanlar dikkat! İşte 2022 yılı Temmuz’dan itibaren alacağınız maaş

    Temmuz ayında emekli ve çalışanların 2022 senesinin ikinci 6 ayı amacıyla yeni kazanımlar elde etmesi bekleniyor. Genellikle son dönemde yaşanan ekonomik hatalar nedeniyle yapılacak maaş iyileştirmeleri ve ek ödemeler ile kişilerin cebinin rahatlatılması hedefleniyor. Milyonlarca vatandaşın gündeminde Nisan ayı itibariyle bayram ikramiyeleri ilk sırada yer alırken, Temmuz ayında ise ek zamlara dair detaylar merak edilmeye başladı. Milyonlarca çalışan ve emekli amacıyla Temmuz aylarının tam bir kazanç ayı olması beklendiği aktarıldı.

    Emeklilerin alacakları zam miktarları amacıyla ilk üç aylık rakam da meydana çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon seviyesi yüzde 22.81 olarak belirlendi. Bu miktar SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını ifade ediyor.
    Bu seviyesin üstüne üç aylık enflasyon daha eklenince net rakam 3 Temmuz'da belirlenecek.

    Böylece SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık enflasyon seviyesi kadar artış alırken memur ve memur emeklileri yüzde 7 seviyesindeki toplu sözleşme artışına ayrıca 7.5 puanı aşan miktarda enflasyon farkı alacak. oluşturulan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 seviyesinde çıkması bekleniyor.

        Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artış seviyesi yüzde 34,62 olurken memurların ve memur emeklilerinin zamları ise yüzde 7 + 27,12 şeklinde olacak. Toplamda da memur ve memur emeklisi artışı yüzde 34,12'yi bulacak.

        3 Temmuz: SSK ve Bağ-Kur'luya enflasyon artışı

        3 Temmuz: Memur emeklisine Yüzde 7+ Enflasyon farkı

        4-8 Temmuz: Kurban Bayramı ikramiyesi

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        Beklentinin üzerinde zam yapılacak

        Memur ve emekliler amacıyla zam + ikramiye ayı olan Temmuz ayında ise refah payına ek, 3600 ek göstergenin de Meclis'ten geçmesi durumunda ciddi bir artış görülmesi bekleniyor.

        2022 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

        Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK doğrultusundan ilan edilen enflasyon rakamına göre ÜFE'de (2003=100) 2022 senesi Mart ayında bir evvelki aya göre %5,46, bir evvelki senenin Aralık ayına göre %22,81, bir evvelki senenin aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.
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        Haberler Ekonomi SGK'dan emekli olanlar dikkat! İşte 2022 yılı Temmuz'dan itibaren alacağınız maaş
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