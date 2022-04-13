Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Dolar, euro, altın düşer mi, yükselir mi?

Nisan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili yapılacak açıklamaya odaklanıldı. Son toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte detaylar...