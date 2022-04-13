Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Dolar, euro, altın düşer mi, yükselir mi?

Nisan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili yapılacak açıklamaya odaklanıldı. Son toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan tarihinde açıklanacak. Karar saat 14:00'de yayınlanacak. Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde.
SON TOPLANTIDA NE KARAR ALINMIŞTI?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.
TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.