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    • Ekonomi
    • 13.04.2022 20:22
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    • 13.04.2022 20:25
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    Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Dolar, euro, altın düşer mi, yükselir mi?

    Nisan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili yapılacak açıklamaya odaklanıldı. Son toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte son gelişmeler...

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan tarihinde açıklanacak. Karar saat 14:00'de yayınlanacak. Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde.

    SON TOPLANTIDA NE KARAR ALINMIŞTI?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

    TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.



        TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 2 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.

        TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 40,47, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 26,43 seviyesinde oluştu. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 23,2, 2023 yıl sonu için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyor.

        Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Şubat ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 54,44 arttığını açıkladı.
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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Dolar, euro, altın düşer mi, yükselir mi?
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