Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Dolar, euro, altın düşer mi, yükselir mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte son gelişmeler...