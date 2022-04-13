Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Dolar, euro, altın düşer mi, yükselir mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte son gelişmeler...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan tarihinde açıklanacak. Karar saat 14:00'de yayınlanacak. Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde.
SON TOPLANTIDA NE KARAR ALINMIŞTI?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.
TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.