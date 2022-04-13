Kritik veri açıkladı! Altın fiyatlarında sular geri çekildi! 📌Tokat etkisi yarattı! 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları canlı altın fiyatı...

Şoke eden altın yorumları

Konu ile alakalı peş peşe açıklamalar gelir iken yerli uzmanlar kadar yabancı uzman yorumları da dikkatle takip ediliyordu. Başarılı tahminler ile ünlenen Piyasa analisti Jordan Roy-Byrne yapmış olduğu son yorumu ile altın fiyatlarında 7 senedir yassı bir pazar yaşandığını

Piyasa analisti Jordan Roy-Byrne yapmış olduğu değerlendirmesinde külçe altın fiyatlarının düşmesine rağmen madencilik maliyetlerinin arttığına ilgi çekti. Madencilerin külçe fiyatından daha çok düşmesinin nedenini çifte darbeye bağlayan ünlü analist büyük bir dip ya da çıkış hamleleri döneminde bu hareketin yaşandığını ve kırılma habercisi olduğunu söyledi.

Başarılı stratejist altının tarihin en önemli 3 kırılmasından birinin eşiğinde olduğunu belirterek ons altın fiyatının 2 bin 100 dolar seviyesini aşması ve bu seviyeyi kırması halinde 3 bin dolarlık yukarı yönlü hedefine ulaşacağını, sonrasında ise 4 bin dolarlık hedefi tetikleyebileceğini iddia etti.

Yukarı yönlü patlayıcı bir potansiyeli olduğu sendrom edilen altın fiyatları hedefiyle on yıllık bazlardan kurtulması halinde sert bir yükseliş bekleniyor.