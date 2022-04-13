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    • Ekonomi
    • 13.04.2022 11:27
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    • 13.04.2022 11:30
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    Evini yenilemek isteyenlere bomba haber geldi! Devletten büyük destek! Başvuru yapan alıyor! %1,04, %0,33, %1,37...

    Afet riski altındaki binaların kentsel dönüşümünü desteklemek amacıyla 6306 Saylı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında vatandaşlara devlet destekli krediler sağlanıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kentsel dönüşüm kredisi hesaplaması sayfamızda yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Evini yenilemek isteyenlere bomba haber geldi! Devletten büyük destek!

    Geri ödemelerini avantajlı oranlar ile yaparak en makul kontu kredileri ile kamu bankalarından kentsel dönüşüm kredisi alanlara ek devlet faiz indirimi uygulanacak. Hem de çoğu özel banka doğrultusundan da benzer kampanyalar sunulmaya devam ediyor. İşte kentsel dönüşüme en makul krediyi veren bankalar...

    Ziraat Bankası Kentsel Dönüşüm Kredisi Hesaplama

    Ziraat Katılım üzerinden kentsel dönüşüm kredisi alarak yapılarını dönüştürmek isteyenlere avantajlı oranlar ve devlet katkısı ile cazip teklifler sunuluyor. Kredi geri ödemelerini ise makul ödeme planları üzerinden yaparak, afet riski altındaki konutların dönüştürülmesine yönelik finansman desteği kamu bankası vasıtasıyla sağlanıyor. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı doğrultusundan alakalı yasa ve yönetmelikler kapsamında tespit edilen kar destek oranlarından faydalanılması amacıyla, söz hususu yapının riskli alanda bulunması ve riskli yapı olduğuna dair teknik rapora sahip olması gerekmektedir.

    Hak sahipleri amacıyla kar destekli kentsel dönüşüm finansmanı en çok 200.000 TL olarak belirlenmiştir. Birden çok bağımsız seksiyone sahip hak sahipleri ise kar desteği verilebilecek toplam finansman tutarı her bir bağımsız seksiyon amacıyla 200 bin TL'yi aşmayacak şekilde 1 milyon TL olarak belirlenmiştir. Konut amacıyla %4, işyerleri amacıyla %3 oranında devlet finansman desteği sağlanacaktır.

        Vakıfbank Kentsel Dönüşüm Kredisi

        Konutlarını tekrardan inşa etmek isteyenler, riskli yapılarda en az 1 sene oturanlar ve konutu riskli yapı olarak teşhis edilenler ile değişik konut satın alabilmek isteyenler amacıyla kentsel dönüşüm kapsamında Vakıfbank'tan avantajlı kredi sağlanıyor. Kentsel Dönüşüm Konut Yapım Kredisi kapsamında %1,29'dan başlayan faiz oranları ve 120 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır. A kategorisi verimliliğe sahip konutlarda ise devlet desteği %0,41 olarak hesaplanmıştır. B kategorisi amacıyla %0,37 ve standart konutlarda ise %0,33 oranında destek sağlanacaktır.

        Yapıları kentsel dönüşüm yasası kapsamında yer alan bireylerin yararlanabildiği bu avantajlı faiz oranları, konutlarını daha dayanıklı yapılar ile güncellemek isteyenlere büyük kolaylık sağlanmaktadır. Genellikle son dönemde çoğalan konut fiyatlarına karşı kişilerin avantajlı finansman seçeneklerinden yararlanması destek sunmaktadır.

        Halkbank Kentsel Dönüşüm Kredisi

        Afet riski altındaki evlerin dönüştürülmesi amacıyla Halkbank'tan özel avantajlarla kredi desteği sağlanıyor. Buna göre, %1,04 faiz seviyesi ve %0,33 devlet destek seviyesi ile toplamda %1,37 faiz seviyesi ile kentsel dönüşüm kredisi kullanılabilecektir. 120 ay vade seçeneklerine yer veren Halkbank, makul geri ödeme seçenekleri ile kişilerin konutlarını daha dayanıklı yapılar değiştirmesi sağlanacak.

        Afet riskine karşı tehlikeli görülen binaların devlet desteği ile kentsel dönüşüme sokulmasını gerçekleştiren alakalı yasa ile kişilerin daha avantajlı oranlarla kentsel dönüşüm kredisinden yararlanması sağlanıyor.

        Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Ne Zaman Bitecek?

        Bugüne kadar 3 milyon konutu yenilediklerini bildiren Bakan Kurum bu sayede 12 milyon vatandaşın can güvenliğini sağladıklarını bildiren Bakan Kurum "2035 senesine geldiğimizde inşallah Türkiye'nin deprem riski olan yerlerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak. İstanbul'umuzun her yerinde kentsel dönüşüm diyerek, 39 ilçemizin tamamında on binlerce konutumuzu dönüştürdük" dedi.

        Şu anda Türkiye çapında 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut inşa çalışmalarının sürdüğünü bildiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu projelerin yatırım bedelini ise 120 milyar lira olarak açıkladı. Türkiye'nin bundan sonra kaybedecek tek bir saniyesi bile olmadığını bildiren Bakan Kurum bu bilinçle kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek 2035 yılında bütün bu çalışmaları tamamlayacaklarını ilan etti.
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        Haberler Ekonomi Evini yenilemek isteyenlere bomba haber geldi! Devletten büyük destek! Başvuru yapan alıyor! %1,04, %0,33, %1,37...
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