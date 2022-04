Evini yenilemek isteyenlere bomba haber geldi! Devletten büyük destek! Başvuru yapan alıyor! %1,04, %0,33, %1,37...

Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Ne Zaman Bitecek?

Bugüne kadar 3 milyon konutu yenilediklerini bildiren Bakan Kurum bu sayede 12 milyon vatandaşın can güvenliğini sağladıklarını bildiren Bakan Kurum "2035 senesine geldiğimizde inşallah Türkiye'nin deprem riski olan yerlerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak. İstanbul'umuzun her yerinde kentsel dönüşüm diyerek, 39 ilçemizin tamamında on binlerce konutumuzu dönüştürdük" dedi.

Şu anda Türkiye çapında 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut inşa çalışmalarının sürdüğünü bildiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu projelerin yatırım bedelini ise 120 milyar lira olarak açıkladı. Türkiye'nin bundan sonra kaybedecek tek bir saniyesi bile olmadığını bildiren Bakan Kurum bu bilinçle kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek 2035 yılında bütün bu çalışmaları tamamlayacaklarını ilan etti.