Evini yenilemek isteyenlere bomba haber geldi! Devletten büyük destek! Başvuru yapan alıyor! %1,04, %0,33, %1,37...

Geri ödemelerini avantajlı oranlar ile yaparak en makul kontu kredileri ile kamu bankalarından kentsel dönüşüm kredisi alanlara ek devlet faiz indirimi uygulanacak. Hem de çoğu özel banka doğrultusundan da benzer kampanyalar sunulmaya devam ediyor. İşte kentsel dönüşüme en makul krediyi veren bankalar...
Ziraat Bankası Kentsel Dönüşüm Kredisi Hesaplama
Ziraat Katılım üzerinden kentsel dönüşüm kredisi alarak yapılarını dönüştürmek isteyenlere avantajlı oranlar ve devlet katkısı ile cazip teklifler sunuluyor. Kredi geri ödemelerini ise makul ödeme planları üzerinden yaparak, afet riski altındaki konutların dönüştürülmesine yönelik finansman desteği kamu bankası vasıtasıyla sağlanıyor. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı doğrultusundan alakalı yasa ve yönetmelikler kapsamında tespit edilen kar destek oranlarından faydalanılması amacıyla, söz hususu yapının riskli alanda bulunması ve riskli yapı olduğuna dair teknik rapora sahip olması gerekmektedir.
Hak sahipleri amacıyla kar destekli kentsel dönüşüm finansmanı en çok 200.000 TL olarak belirlenmiştir. Birden çok bağımsız seksiyone sahip hak sahipleri ise kar desteği verilebilecek toplam finansman tutarı her bir bağımsız seksiyon amacıyla 200 bin TL'yi aşmayacak şekilde 1 milyon TL olarak belirlenmiştir. Konut amacıyla %4, işyerleri amacıyla %3 oranında devlet finansman desteği sağlanacaktır.