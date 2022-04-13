💸Dolar düşecek mi son dakika 2022? Dolar düşer mi, yükselir mi? Dolar kaç TL oldu güncel fiyatlar - uzman yorumları!

Dolar, euro ve altında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından önemle takip ediliyor. Öte yandan, bugün İngiliz Sterlini, ABD Doları karşısında Kasım 2020`den bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti. Peki, dolar düşer mi, yükselir mi? İşte uzman yorumları...
DOLAR/TL 14,58 SEVİYELERİNDE İŞLEM GÖRÜYOR
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 14,58 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 14,6007'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 14,5820 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,07 azalışla 15,7960'tan, sterlin/TL yüzde 0,20 düşüşle 18,9410'dan satılıyor.