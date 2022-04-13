💸Dolar düşecek mi son dakika 2022? Dolar düşer mi, yükselir mi? Dolar kaç TL oldu güncel fiyatlar - uzman yorumları!

Dolar, euro ve altında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından önemle takip ediliyor. Öte yandan, bugün İngiliz Sterlini, ABD Doları karşısında Kasım 2020`den bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti. Peki, dolar düşer mi, yükselir mi? İşte uzman yorumları...