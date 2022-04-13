🚘Benzin ve motorine indirim gelecek mi? 13 - 14 NİSAN AKARYAKIT POMPA SATIŞ FİYATLARI! Shell, PO, BP, Opet benzin, LPG, mazot güncel fiyatlar!

ABD Başkanı Joe Biden'ın artan benzin fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla yaz aylarında yüzde 15 etanol karışımlı benzinin satışına izin vereceği bildirildi. Öte yandan, Brent petrol fiyatlardaki sert düşüşle birlikte gözler LPG, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanacak indirime çevrilmişti. Peki, Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte son durum...
AKRYAKIT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Akaryakıt fiyatlarında indirim olacağı yönünde bugün için herhangi bir beklenti yok. İstanbul'da kurşunsuz benzin 19.01'den mazot ise 20.24'ten satılıyor.
Analistler brent petrolde destek olarak 103 dolar/varili işaret ediyor. 105,30 dolar seviyesinin geçilmesi halinde ise 107,55 doların hedefleneceğini öngörüyor.
13 Nisan İstanbul Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Benzin litre fiyatı: 19 TL
İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 20.23 TL
İstanbul LPG litre fiyatı: 11.75 TL