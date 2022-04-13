2022 bankaların EFT ve havale saatleri nedir? 👩‍💻Gece EFT ve havale yapılıyor mu? 👉Gece yapılan EFT ne zaman hesaba geçer?

Tüm illerden vatandaşlar gece yapılan EFT ne zaman hesaba geçer sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Farklı bir banka hesabına gönderilecek olan para için Elektronik Fon Transferi (EFT) sistemi kullanılıyor ve bu noktada 2022 yılı bankaların EFT ve havale saatleri merak konusu oluyor. Peki Gece EFT ve havale yapılıyor mu? Aynı bankaya gönderilen paralar ise havale sistemine dahil oluyor. Gece ve hafta sonları gönderilen paraların hesaba geceği saat farklılık gösteriyor. Yeni uygulanmaya başlanan FAST sistemi de yoğun bir şekilde kullanılıyor. İşte konuya dair tüm detaylar...
👩💻HAFTA SONU VE GECE YAPILAN EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?
Bankaların kendi içinde belirlediği farklı EFT saatleri vardır. Bu işlemler genellikle sabah 8 ile akşam 17.30 arasında gerçekleştirilebilir. Bankanın EFT ve havale saatleri dışında herhangi bir işlem yapıldığında para, gönderilen hesaba, takip eden günün ilk EFT saati içinde yatar. Ancak FAST işlemi ile 1000 TL'ye kadar 7/24 EFT yapılabilir.
FAST Nedir?
FAST, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi. Bu sistem ile 7/24 EFT işlemi yapabilir. Farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebiliyor. FAST limiti ilk aşamada 50 TL limitli olarak başlatılmıştı. Bu limit 1000 TL'ye çıkarıldı.