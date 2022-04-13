13 - 14 NİSAN AKARYAKIT POMPA SATIŞ FİYATLARI! 🚘Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Shell, PO, BP, Opet benzin, LPG, mazot güncel fiyatlar!

Petrol fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü seyir sonrası gözler benzin ve mazot fiyatlarına çevrildi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 104,87 dolardan işlem görüyor. Dün 105,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,64 dolar seviyesinde tamamladı. Araç sahipleri, Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Shell, PO, BP, Opet benzin, LPG, mazot güncel fiyatlar!
AKRYAKIT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Akaryakıt fiyatlarında indirim olacağı yönünde bugün için herhangi bir beklenti yok. İstanbul'da kurşunsuz benzin 19.01'den mazot ise 20.24'ten satılıyor.
Analistler brent petrolde destek olarak 103 dolar/varili işaret ediyor. 105,30 dolar seviyesinin geçilmesi halinde ise 107,55 doların hedefleneceğini öngörüyor.
13 Nisan İstanbul Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Benzin litre fiyatı: 19 TL
İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 20.23 TL
İstanbul LPG litre fiyatı: 11.75 TL