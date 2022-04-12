Shibacoin Robinhood listelenecek mi? Shiba Robinhood’da ne zaman listelenecek? Shiba Robinhood son dakika yorumlar!

Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba Robinhood listelenecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para piyasasında özellikle son dönemde gösterdiği sert fiyat hareketleriyle yatırımcıların dilinden düşmeyen dijital varlık Shiba Inu (SHIB) oldu. Peki, Shibacoin Robinhood listelenecek mi? Shiba Robinhood'da ne zaman listelenecek? İşte merak edilenler!
SHIBACOIN ROBINHOOD LİSTELENECEK Mİ?
ABD'li aracı kurum Robinhood'un Shiba Inu'yu işlem listesine alıp almadığı merak ediliyor. Gate.io ve Binance ile kripto para borsalarına giren Shiba Inu'yu Türkiye'den de Paribu işlem listesinde sıralamaya başlamıştı.
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