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    • Ekonomi
    • 12.04.2022 08:55
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    • 12.04.2022 08:55
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    Hızlıca raydan çıkacak! 📌Alev alması an meselesi! Altın fiyatları başka yöne hareket ediyor! Mayıs ayında... 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın...

    Hızlıca raydan çıkacak! 📌Alev alması an meselesi! Altın fiyatları başka yöne hareket ediyor! Altının ons fiyatı, yeni haftanın ikinci prosedür gününde 1969 dolar oranına kadar tırmanırken; bu hafta altın yatırımcısı yönünden da olabildiğince kritik. Yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisi beklentilerin üstünde geldiği bir senaryoda altın fiyatlarını baskılayabilir. Hem de perşembe günü yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz toplantısı ve vereceği mesajların tonu mühim olacak ve fiyatlar üstünde etkili olması bekleniyor. İşte 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın fiyatları...

    takvim.com.tr
    📌Alev alması an meselesi! Hızlıca raydan çıkacak!

    Mayıs ayında... 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın... Altın fiyatları yeni haftada değer kazancıyla hareket ederken; altın yatırımcılarının gözü bu hafta açıklanacak kritik verilerde olacak. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 1.17 oranında kazandırdı. Haftanın ilk prosedür gününe 909 lira seviyesinden başlayan gram altın çarşamba günü Fed'den gelen şahin mesajlar ardından ons altında görülen geri çekilmenin etkisiyle 907 liraya kadar düştü. Cuma günü 924 liraya kadar artan gram altın haftayı 923 lira seviyesinden kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.49 oranında kazandırdı. İşte altın fiyatlarındaki iki senaryo ve gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla alakalı bütün gelişmeler...

    Altın fiyatları için bu kez tarih değil saatine kadar söyledi! Mayıs ayında...

    Gram altının şu an 910-915 TL seviyelerinden prosedür gördüğünü anımsatarak, Nisan ayında tekrardan 900 TL'nin altına sarkmalar olma ihtimalini öngördüğünü ifade etti. Fakat gram altındaki bu sarkmanın son alım fırsatı olduğunu yineleyen Memiş, '' Nisan ayında altın alan aldı. Almayan çok büyük bir ziyan içinde olacak '' diyerek Mayıs ayında Türkiye'yi bekleyen fırtınaya ilgi çekti.

    Altın fiyatlarında Nisan ayı amacıyla son bir alım fırsatı yaratılacağını ve fiyatların düşeceğini ifade eden Memiş, Mayıs ayında hem altın da hem de dolarda büyük bir felaketin beklendiği söyledi. Mayıs ayında başlayacak olan felaket, Eylül ayına kadar sürecek ve bu 4 ayda bilhassa gram altın fiyatlarında beklenmeyen haller yaşanması olası olacak. İslam Memiş, piyasalarda Nisan ayında 'yalan' bir barış öyküsünün yazılacağını, fakat bu barış gerçekleşmeyeceği amacıyla Mayıs ayından itibaren altın fiyatlarında büyük bir yükseliş olacağını dile getirdi.


    Kuyumcular altın fiyatları artacak diyor

    Hindistan'da düğün sezonunun açılmasının altına olan talebi arttıracağını aktaran Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, "Hindistan'da düğün sezonunun altın fiyatlarına, bu durumda ons fiyatlarına yansıyacak. Ham petrol fiyatlarının artış göstermesi her kalemde de artışa sebep olacak.

    Altın alırken taksit sayısı artacak mı?

    Altın alımlarında taksit sayısının arttırılmasının önemli olduğunu aktaran Durukan, "Düğün sezonu açılıyor, insanlar nasıl bilezik ve altın alacaklar? Devletimizden mağduriyetler olmaması içi altına ek taksit talep ediyoruz.

        Şoke eden altın yorumları

        Konu ile alakalı peş peşe açıklamalar gelir iken yerli uzmanlar kadar yabancı uzman yorumları da dikkatle takip ediliyordu. Başarılı tahminler ile ünlenen Piyasa analisti Jordan Roy-Byrne yapmış olduğu son yorumu ile altın fiyatlarında 7 senedir yassı bir pazar yaşandığını

        Piyasa analisti Jordan Roy-Byrne yapmış olduğu değerlendirmesinde külçe altın fiyatlarının düşmesine rağmen madencilik maliyetlerinin arttığına ilgi çekti. Madencilerin külçe fiyatından daha çok düşmesinin nedenini çifte darbeye bağlayan ünlü analist büyük bir dip ya da çıkış hamleleri döneminde bu hareketin yaşandığını ve kırılma habercisi olduğunu söyledi.

        Başarılı stratejist altının tarihin en önemli 3 kırılmasından birinin eşiğinde olduğunu belirterek ons altın fiyatının 2 bin 100 dolar seviyesini aşması ve bu seviyeyi kırması halinde 3 bin dolarlık yukarı yönlü hedefine ulaşacağını, sonrasında ise 4 bin dolarlık hedefi tetikleyebileceğini iddia etti.

        Yukarı yönlü patlayıcı bir potansiyeli olduğu sendrom edilen altın fiyatları hedefiyle on yıllık bazlardan kurtulması halinde sert bir yükseliş bekleniyor.

        Altın fiyatlarında FED kabusu

        Altın yatırımcısı, bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşı ile alakalı haber akışlarını; başka taraftan ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz

        artırımlarında ne kadar şahinleşeceğiyle alakalı mesajları takip ederken; altının ons fiyatı kararsız seyrini sürdürüyor. Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Eda Karadağ altın fiyatlarıyla alakalı yaptığı değerlendirmede, "Küresel piyasaların gündeminde ABD ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararları ve Fed üyelerinin şahin açıklamaları yer alıyor.

        Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 916,43 lira civarını, en düşük ise 907,29 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybında hareket ederken; saat 14:24 itibarıyla yüzde 0,16 oranında düşüşle 909,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1496 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 158 liradan prosedür görüyor.

        Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 913 lira civarında hareket ederken; yeni güne 909 lira seviyeden başlamıştı.

        Canlı altın fiyatları

        Bu ay altın fiyatları düşecek mi, artacak mı?

        Kapalıçarşı esnafları, altını etkileyen gelişmelerin Rusya ve Ukrayna arasındaki harp olduğunun altını çizerken toplantılar sonunda altın fiyatlarının aniden düştüğünü, ertesi gün Rusya'nın yine bombalamaya başlaması ardından yine yükselişe geçtiğini söylüyor. İkinci gerekçe olarak ise Fed'in faiz artırımına gidip gitmeyeceği hususu oluyor. Nisan ayında Fed toplantısı olmadığı ve bu sebeple 0.25 baz puanda bir artış yapılamayacağı amacıyla Mayıs ayında 0.50 oranında bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Bunun evvel yapılacak açıklamaların altında dalgalı bir seyir oluşturacağı öngörülüyor.

            Altın Fed tutanaklarına sınırlı reaksiyon verdi

            Altın, yatırımcıların Fed'in senelik 1 trilyon doların üstünde sıkılaşma politikası program ve enflasyona karşı faiz artırma siyasetini değerlendirmesiyle yatay seyrini sürdürüyor. Spot altın, hızlandırılmış sıkılaşma siyasetinin faizsiz varlıklar üstünden baskı kurma şansına karşın 1900 dolar üstünde prosedür görmeye devam ediyor. Fed'in pandemi döneminde satın aldığı varlıkları azaltmak amacıyla hazırladığı yol haritası 25 baz puan faiz artırılan toplantı tutanaklarında açıklığa kavuştu.

            Bunun yanısıra tutanaklar toplantıya katılanların çoğunluğunun fiyat baskıları yumuşamaması halinde bir ya da daha çok yarım puanlık faiz artışına sıcak baktığını da gösterdi. 10 senelik hazine tahvil getirileri de 2019'dan bu yana en yüksek oranına yaklaştı.

            Yine de Ukrayna'da yaşanan savaşın ekonomiler üstünde etkisi ve yayılmaya devam enflasyonist baskılar namacıylaiyle değer korumaya yönelik yatırım araçlarına olan talep altına olan desteğin devam etmesine namacıyla oluyor.

            "ABD tahvil getirilerindeki artışa karşın altın fiyatlarındaki direnç, beklentilerin daha geniş bir kapsamda fiyatlanabileceğine işaret ediyor" diyen IG Asia Stratejisti Yeap Jun Rong, "Önümüzdeki dönemde uzayan jeopolitik gerginlikler ve ekonomik büyümenin zayıflayacağına dair kaygılar altını fiyatlarını destekleyerek 1900 doları izlenmesi gereken bir destek oranına dönüştürebilir" değerlendirmesinde bulundu.

            İki senaryo altın fiyatlarını etkileyecek

            Yükseltecek faktörler: Daha yüksek emtia fiyatları ve ücret fiyat spirali enflasyonun beklenenden daha çok artmasına niçin olabilir. Ukrayna'daki durumun düzelmemesi ya da daha da kötüsü çatışmanın tırmanması altın fiyatlarını mühim ölçüde destekler. Altın boğalarının bu senaryoda yukarıya yönlü bir ileri fiyat amacı , ana direnç noktası olarak görülen ons başına 2 bin dolar civarını geçebilmek.

            Düşürecek faktörler: Doların önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesi altının son kazanımlarını tersine çevirebilir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin hafiflemesi enflasyonu yavaşlatabilir, altının güvenilir bir sığınak olarak cazibesini azaltabilir. Rusya, rubleyi savunmak amacıyla altının bir bölümünü tasfi ye etmeyi başarırsa, bu hal fiziksel altın arzını mühim ölçüde artıracak ve fiyatları aşağı çekecektir. 1.900 dolar desteğinin kırılması halinde, bu tür bir senaryoda ayılar 1.850 dolar hedefine yönelebilir.

            Gram altın düşüşte

            Gram altın fiyatları, geçen haftayı 923 lira civarından tamamlarken; yeni haftanın 2. prosedür gününe 921 lira civarından başladı. Yeni güne hafif düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 930,31 lira civarını, en düşük ise 919,73 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 17:30 itibarıyla yüzde 0,36 oranında düşüşle 920,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1513 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 238 liradan satılıyor.

            Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

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            NOT: Haberimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
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            Haberler Ekonomi Hızlıca raydan çıkacak! 📌Alev alması an meselesi! Altın fiyatları başka yöne hareket ediyor! Mayıs ayında... 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın...
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