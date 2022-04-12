🚖13 NİSAN 2022 BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI? ⛽ Opet, Shell, Total, PO, BP güncel akaryakıt fiyatları! 1 Litre benzin ve motorin mazot kaç TL oldu?

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu miktar, yaklaşık 11 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçmişti.

Üretimin 2023'te ise 13 milyon varil seviyesinde gerçekleşerek en yüksek yılık artışa ulaşacağı öngörülüyor.

OPEC'in günlük ham petrol üretiminin ise bu yıl geçen yıla göre 2 milyon 530 bin varil artarak yaklaşık 28 milyon 810 bin varile, 2023'te ise 29 milyon 370 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.