Görevden uzaklaştırılan memurun unvanı değiştirilebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Görevden uzaklaştırma" başlıklı 137'nci maddesinde, "Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir." hükmüne; "Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü" başlıklı 141'inci maddesinin birinci fıkrasında da, "Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler." hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 71'inci maddesinin ikinci fıkrasında "Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler." hükmüne; 76'ncı maddesinde de "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiştir

Bu itibarla; yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapmakta iken idari veya adli anlamda yürütülmekte olan inceleme, araştırma veya soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan personelin ilgili mevzuatında belirtilen şartları taşıması kaydıyla genel hükümler çerçevesinde halen bulundukları kadrodan başka unvanlı kadroya atanmaları husususun çalıştığı kurumun takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.