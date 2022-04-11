🌈BENZİN MOTORİNE İNDİRİM MÜJDESİ! İstanbul, Ankara'da 1 LT benzin, mazot ne kadar, kaç TL oldu? BP, Opet, Shell 12 Nisan akaryakıt fiyatları!

BENZİN MOTORİNE İNDİRİM MÜJDESİ! İstanbul, Ankara'da 1 LT benzin, mazot ne kadar, kaç TL oldu? soruları gündemde yer alıyor. BP, Opet, Shell 11- 12 Nisan güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Arabası olan milyonlarca kişinin yüzü gülecek. Bugün itibariyle Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100,80 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz cuma günü 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, 11 Nisan itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 100,80 dolar oldu. Brent petroldaki düşüş akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. İşte detaylar...