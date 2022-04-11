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    • Ekonomi
    • 11.04.2022 13:50
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    • 11.04.2022 13:51
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    🌈BENZİN MOTORİNE İNDİRİM MÜJDESİ! İstanbul, Ankara'da 1 LT benzin, mazot ne kadar, kaç TL oldu? BP, Opet, Shell 12 Nisan akaryakıt fiyatları!

    Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sevindiren haber geldi. Yarından itibaren geçerli olacak. Peki 11- 12 Nisan akaryakıt fiyatları düştü mü? 1 LT benzin, mazot ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin litre fiyatı kaç para? İşte en güncel duyurular ve BP, Opet, Shell son dakika akaryakıt fiyatları...

    🌈BENZİN MOTORİNE İNDİRİM MÜJDESİ!

    BENZİN MOTORİNE İNDİRİM MÜJDESİ! İstanbul, Ankara'da 1 LT benzin, mazot ne kadar, kaç TL oldu? soruları gündemde yer alıyor. BP, Opet, Shell 11- 12 Nisan güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Arabası olan milyonlarca kişinin yüzü gülecek. Bugün itibariyle Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100,80 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz cuma günü 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, 11 Nisan itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 100,80 dolar oldu. Brent petroldaki düşüş akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. İşte detaylar...

    BRENT PETROLDE SON DURUM

    Cuma günü 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 100,80 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,11 dolardan alıcı buldu.

    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin geçen hafta acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklaması fiyatları etkilemeyi sürdürüyor.

    IEA, çarşamba günü yaptığı açıklamada acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını, 60 milyon varilin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını belirtmişti.

    Japonya da acil rezervinden ek 15 milyon varil petrolü, piyasaların istikrarı kapsamında kullanıma açacak.

    Çin'in en büyük şehri Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanmanın devam etmesinin de talebi kısıtlayacağı beklentisiyle fiyatlar aşağı yönlü baskılanıyor.

    Öte yandan, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Nisan döneminde önceki haftaya göre 13 artışla 546'ya yükseldi.

    Uzmanlar, Rusya'dan petrol tedarikinin hala devam ettiğine dikkati çekerek, ülkelerin Rus petrolünün yerinin farklı kaynaklarla doldurulmasına yönelik çabaların ne kadar etkili olacağının henüz tahmin edilemeyeceğini belirtiyor.

    Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise geçen hafta lojistik sorunları nedeniyle nisan ayında petrol üretiminin mart ayına göre yüzde 4 ila 5 azalmasını beklediklerini duyurmuştu.

    Brent petrolde teknik olarak 101,23 ile 101,45 dolar aralığının direnç, 100,58 ile 100,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

        BENZİN MOTORİNE İNDİRİM VAR MI, GELDİ Mİ?

        Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 12 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

        GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

        👉İstanbul

        Motorin litre fiyatı 21.22 TL'den satılıyor.

        Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

        👉Ankara

        Ankara benzin litre fiyatı: 19.08 TL

        Ankara motorin litre fiyatı: 21, TL

        👉İzmir

        İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 TL

        İzmir motorin fiyatı: 21.27 TL
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        Haberler Ekonomi 🌈BENZİN MOTORİNE İNDİRİM MÜJDESİ! İstanbul, Ankara'da 1 LT benzin, mazot ne kadar, kaç TL oldu? BP, Opet, Shell 12 Nisan akaryakıt fiyatları!
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