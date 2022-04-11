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    • Ekonomi
    • 11.04.2022 09:10
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    • 11.04.2022 09:10
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    Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi! Nisan 2022 evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

    Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlnadı. Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı (parası) alan vatandaşlar, evde bakım maaşlarının bu ay yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller 4 Nisan Pazartesi gününde de sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Peki, Nisan evde bakım maaşı yattı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi! Nisan 2022 evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

    Evde bakım maaşı yatan iller Nisan 2022! Evde bakım maaşı (parası) gündemde merak edilip araştırılmaya başlandı. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı. Nisan maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Evde bakım maaşını almak için evinizde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli bir kişi olması ve ilgili kurumlara başvurmanız gerekmektedir.

    4 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    Evde bakım maaşının Nisan ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

    2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    Ocak ayında yaşanan artışla birlikte evde bakım maaşı 2022 yılında 2 bin 354 TL'ye yükseldi.

    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        BAŞVURU ŞARTLARI

        Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından faydalanmak için resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı ile başvurmanız gerekmektedir. Engelli maaşı için başvuruda Sağlık Kurulu raporu şartı aranmaktadır. Sağlık Kurulu raporu 20.02.2020 tarihi sonrası Sağlık Kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.

        Başvuru yapan vatandaşa SYD Vakfı tarafından "başvuru alındı belgesi" verilmektedir. Hanedeki diğer bireyler tarafından alınan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplanmasında gelire dâhil edilmez. Engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır.

        Son olarak %40-69 arası engelli aylığı alan kişiler, aynı zamanda çocuğu için engelli yakını aylığı alabilirler. Ancak %70 ve üzeri engelli olan kişinin, engelli yakını aylığı alamayacağını belirtelim.
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        Haberler Ekonomi Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi! Nisan 2022 evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?
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