🚭SİGARAYA ZAM VAR MI SON DAKİKA? 11 Nisan zamlı BAT, JTI, Philip Morris fiyat listesi: Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M

Güncel sigara fiyatları gündemde yer alıyor. Sigara tiryakileri en ucuz ve en pahalı sigara fiyatını merak ediyor. Son olarak yapılan zamda BAT, JTI ve diğer markalı ürünlere 2 TL zam gelmişti. Peki yeni bir zam var mı? Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu? İşte 11 Nisan zamlı BAT, JTI, Philip Morris fiyat listesi...
SİGARAYA ZAM VAR MI?
Sigaraya bu yıl Ocak ve Mart aylarında zam uygulandı. Zamlar sonrasında yeni zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Yeni bir zam yapılmadı. Resmi bir duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir. İşte güncel zamlı sigara fiyatları;
👉JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Winston Slender: 22 TL
Winston Xsence: 24 TL
Marlboro Roll 50: 25,00 TL
Marlboro Edge: 25,00 TL
Tekel 2000: 23,5 TL
Tekel 2001: 23,5 TL
👉BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Kent: 24,00
Kent D Range: 24,00
Marlboro Touch: 26,00 TL
Marlboro: 27,00 TL
Parliament: 27,50 TL
L&M: 23,50 TL
Muratti: 25,00 TL
Muratti BLU: 24,00 TL
Lark: 24,00 TL
Chesterfield: 23,50 TL
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
Viceroy: 24,00 TL