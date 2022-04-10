🚭SİGARAYA ZAM VAR MI SON DAKİKA? 11 Nisan zamlı BAT, JTI, Philip Morris fiyat listesi: Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M

Güncel sigara fiyatları gündemde yer alıyor. Sigara tiryakileri en ucuz ve en pahalı sigara fiyatını merak ediyor. Son olarak yapılan zamda BAT, JTI ve diğer markalı ürünlere 2 TL zam gelmişti. Peki yeni bir zam var mı? Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu? İşte 11 Nisan zamlı BAT, JTI, Philip Morris fiyat listesi...