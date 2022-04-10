⛽🚖 BENZİNE MAZOTA İNDİRİM! 1 LT benzin, mazot ne kadar, kaç TL oldu? 10-11 Nisan İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları: BP, Opet, Shell...

BENZİNE MAZOTA İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ! 1 LT benzin, mazot ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi, gelecek mi? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Brent petrolün varili 100 dolara kadar gerilemesinin ardından uluslararası piyasalarda 101 dolar civarında işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 98,41 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son gününü 100,58 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün itibarıyla ise kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 101,38 dolar oldu. Brent petroldaki hareketliliğin akaryakıt fiyatlarına etkisi merak ediliyor. İşte güncel 10-11 Nisan İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları: BP, Opet, Shell...