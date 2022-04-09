Ve sonunda netleşti! 1650 lira ödeniyor her ay! Hesaba yatırıldı, Bakan açıklama yaptı

İhtiyaç sahibi ailelere destek ödemesi geldi. Her ay 1650 lira veriliyor, hesaba yatırıldı. SED kapsamındaki her bir çocuk amacıyla aylık ortalama 1650 TL destek sağlandığını kaydeden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları amacıyla nisan ayında toplam 239 milyon TL SED'i hesaplara yatırdık" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık yazılı açıklaması bağlamında ilaveten başka destek ödemeleri ile ilgili bilgi verdi. Bakan Yanık "SED hizmetinde çocuk başına oluşturulan ekonomik destek tutarı ortalama 1259 TL'den 1649 TL'ye yükseldi. Hem de koruyucu ailelere çocuk başına oluşturulan ödemelerin aylık ortalaması 1964 TL'den 2 bin 572 TL'ye çıkarıldı." açıklamasında bulundu.