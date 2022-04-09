Ve sonunda netleşti! 1650 lira ödeniyor her ay! Hesaba yatırıldı, Bakan açıklama yaptı

İhtiyaç sahibi ailelere destek ödemesi geldi. Her ay 1650 lira veriliyor, hesaba yatırıldı. SED kapsamındaki her bir çocuk amacıyla aylık ortalama 1650 TL destek sağlandığını kaydeden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları amacıyla nisan ayında toplam 239 milyon TL SED'i hesaplara yatırdık" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık yazılı açıklaması bağlamında ilaveten başka destek ödemeleri ile ilgili bilgi verdi. Bakan Yanık "SED hizmetinde çocuk başına oluşturulan ekonomik destek tutarı ortalama 1259 TL'den 1649 TL'ye yükseldi. Hem de koruyucu ailelere çocuk başına oluşturulan ödemelerin aylık ortalaması 1964 TL'den 2 bin 572 TL'ye çıkarıldı." açıklamasında bulundu.
2022 YILINDA HANGİ VARDIMLAR VAR?
Yaşlı aylığı 2022 senesinde 1084 TL hesaplara yatacak
Engel seviyesi yüzde 70 ve üzeri olan vatandaşlara ise 1298 TL hesaplara yatacak
Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ise 1649 TL hesaplara yatacak
18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 865 TL hesaplara yatacak
SOSYAL YARDIMLAR NASIL ALINIR?
Aile Bakanlığı'nın sağladığı sosyal yardım ödemelerinden faydalanmak amacıyla kişilerin kendi gereksinimlerine göre müracaat yapmaları gerek. Besin yardımı, barınma yardımı, nakit gereksinim yardımı, maaş yardımı ve başka bütün destekler amacıyla hem yazılı hemde çevrimiçi müracaat mevcut. Vatandaşlar müracaatlarını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapabilirler. Bunun dışında vatandaşlar kendi e-Devlet sistemlerine giriş yaparak buradan çevrimiçi müracaat işlemlerini tamamlayabilirler. Online müracaatlar sosyal yardımlar genel müdürlüğü hizmetlerinden yapılacak.